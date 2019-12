[SPADAKITCHEN] MILK PAN

Connect on Linked in

Il Milk Pan, a dispetto del nome anglofono, è un dolce natalizio tipico di Campobasso. Si tratta di un dolce a forma di zuccotto ricoperto da una golosa glassa alle nocciole e cioccolato bianco. L’interno è bagnato dal liquore Milk, che però è difficile da trovare fuori dal Molise, così l’ho sostituito con il nocino fatto in casa da mia cugina.

L’origine del Milk Pan si deve ad una famosa pasticceria di Campobasso, che lo ha ideato. Come accade spesso in questi casi, la ricetta è segreta ma ovviamente circolano diverse versioni che cercano di eguagliare quella originale. Io ho seguito la ricetta di www.chiarapassion.com ed il risultato finale è un Milk Pan che somiglia molto a quello che potete mangiare in Molise.

DOSI: 8 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 1 h

COTTURA: 45 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

150 g di burro

150 g di zucchero

3 uova

80 g di amido di mais

½ bustina di lievito per dolci (8 g)

80 g di farina 00

60 g di liquore al latte Milk o preferito (io ho usato il nocino)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

150 g di cioccolato bianco

1 cucchiaio di olio di semi (io ho usato quello di girasole)

1 cucchiaio di crema alle nocciole

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, mettete fuori dal frigo il burro per farlo ammorbidire. Poi, con le fruste elettriche, montate il burro ammorbidito con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi unite uno alla volta i tuorli e continuate a sbattere, dopodiché aggiungete il liquore e l’estratto di vaniglia e mescolate ancora.

A questo punto, montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungeteli al composto di burro mescolando alla velocità minima. Poi unite anche la farina, l’amido di mais ed il lievito setacciati e mescolate con le fruste per un minuto, fino a quando l’impasto risulterà cremoso.

Imburrate ed infarinate (se usate uno stampo in silicone, questa operazione non è necessaria) uno stampo per zuccotto da circa 20 cm di diametro e versatevi l’impasto. Poi fate cuocere in forno statico preriscaldato a 170° per circa 45 minuti. Se la superficie dovesse scurirsi troppo, copritela con un foglio di alluminio. Inoltre, vi consiglio di fare la prova con uno stuzzicadenti per verificare la cottura. Quando è il dolce è cotto, sfornatelo, fatelo raffreddare e poi sformatelo mettendolo su una gratella.

Intanto, tritate grossolanamente il cioccolato bianco e fatelo sciogliere a bagnomaria: riempite una pentola con circa tre dita d’acqua, posizionatevi sopra una pentola più piccola e ponete al suo interno il cioccolato. E’ importante fare attenzione che il pentolino non tocchi né i bordi né l’acqua della pentola sottostante e che il cioccolato non venga a contatto con l’acqua, altrimenti si formeranno i grumi. Accendete la fiamma a fuoco medio- basso e quando il cioccolato comincia a fondere, iniziate a mescolare con una spatola. Una volta che si sarà completamente sciolto, spegnete il fuoco e aggiungete l’olio e la crema alle nocciole. Mescolate per far amalgamare bene gli ingredienti.

A questo punto, versate la glassa in modo uniforme sul dolce (per questa operazione potete aiutarvi con una spatola) e fatela asciugare per qualche ora prima di servirlo.

NOTE:

Il Milk pan si conserva a temperatura ambiente per circa 5 giorni in un porta torte.

Se il dolce è destinato ai bambini, potete sostituire il liquore con la stessa quantità di latte intero e aggiungere della buccia grattugiata di un’arancia.

Alla prossima ricetta,

