Il titolo lo presenta come “Papa Rosso” e nel video viene descritto dicendo: “il Francesco dell’Est, si sussurra”. In effetti, va riconosciuto, in comune con Bergoglio ha un certo progressismo.

Già qualche ipotesi in merito a questo cardinale era stata avanzata nei gioni scorsi: Bergoglio pensa che il Pontificato stia per finire?

Di seguguio il video di Tv2000:

