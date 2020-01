Cambiamento climatico? In Australia oltre 180 denunciati per roghi, diversi i minorenni

Connect on Linked in

Annota ScenariEconomici: Nel Queensland sono stati definiti come volontari 83 focolari ed hanno portato all’arresto di 98 persone delle quale 67 sono dei minori. Il legame annuo fra incendi e numero di piromani è ben documentato nella storia australiana e non è per nulla un caso che questi incendi accadano soprattutto nel periodo delle vacanze estive che, nel continente australe, coincidono con il Natale. La polizia australiana ha ben chiaro questo legame e sta predisponendo squadre speciali per perseguire i piromani, anche perchè si parla di un 85% dei roghi aventi causa umana, dolosa o colposa



Il Fatto Quotidiano parla addirittura di arresti: Australia, 183 persone accusate di aver appiccato gli incendi: 24 arresti.

A darne notizia è anche FanPage: Dall’inizio della stagione degli incendi boschivi in Australia sono state intraprese azioni legali contro 183 persone, tra cui 40 minorenni, per 205 reati connessi. Lo ha comunicato la polizia del Nuovo galles del sud, lo stato australiano più colpiti dai roghi che da settimane ormai stanno distruggendo il sud del Paese.

