Caso Medjugorje-pop star blasfema: tutto confermato, con nuove prove. E autore espone querela.

Ne avevamo dato notizia qui (Medjugorje, cade maschera: per nozze della figlia di Mirjana ingaggiata pop star sessualmente esplicita e blasfema) e le prove erano già tante. Dal profilo Instagram della “pop star” alla stampa croata che confermava, dal sito medjugoriano olandese che dava notizia del matrimonio a diversi altri elementi di semplice buon senso.

Ora però le conferme aumentano.

Innanzitutto si è scoperto che anche la pagina Facebook di questa “artista” ha dato ampio risalto alla notizia (da quasi 4 anni la foto è lì indisturbata con un uragano di commenti sotto): vedere questo collegamento.

Non solo: Marco Corvaglia, autore dell’articolo originale ha pubblicato i nomi dei Testimoni: Blago Sivrić e Ana Ivanković. E dell’Assistente: fra Perica Ostojić.

Inoltre sono state inserite tre foto del matrimonio, scattate nella chiesa di Medjugorje, che la stessa Mirjana ha pubblicato, in bianco e nero, a pagina 376 della versione italiana della propria autobiografia: Mirjana Dragićević Soldo, Il Mio Cuore Trionferà, Dominus Production, 2017 (edizione originale: My Heart Will Triumph, Catholic Shop Publishing, Cocoa FL 2016):

Corvaglia ha anche anche annunciato quanto segue: “Rendo noto di aver presentato la prima querela per il reato penale della diffamazione, a seguito di offese gravemente lesive della mia dignità che mi sono state rivolte da devoti (…) dopo la pubblicazione del documentato articolo Benedetta coerenza.

Di seguito una copia della querela in questione”.

