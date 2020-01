[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL BAUTISMO DE NUESTRO SEÑOR

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL BAUTISMO DE NUESTRO SEÑOR

“Un Señor, una Fe, un Bautismo” Carta de San Pablo a los Efesios, cap. 5, vers. 5



“…entre los miembros de la Iglesia, sólo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del Bautismo y profesan la Verdadera Fe…” Papa Pío XII, Encíclica “Mystici Corporis

“He visto al Espíritu descender del Cielo en forma de paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre Él, Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo’. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios” Evangelio de San Juan, cap. 1, vers. 29



LA DOCTRINA TRADICIONAL SOBRE EL SANTO BAUTISMO "Así, si no renacieran en Cristo, nunca serían justificados…" Concilio de Trento, Sesión 6 "Si alguno dijere que el Bautismo es libre, es decir, no necesario para la salvación, sea anatema…" Papa Paulo III, Concilio de Trento "El primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. Y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todos, 'si no renacemos por el agua y el Espíritu' como dice la Verdad, 'no podemos entrar en el reino de los cielos…' Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Bula "Exultate Deo", Noviembre de 1439 "Igualmente profeso, que el Bautismo es necesario para la salvación y, por ende, si hay inminente peligro de muerte, debe conferirse inmediatamente sin dilación alguna y que es válido por quienquiera y cuando quiera que fuere conferido bajo la debida materia y forma e intención…" Papa Benedicto XIV, Encíclica "Nuper ad nos", Marzo de 1743 "…para entrar en este Reino los hombres han de prepararse haciendo penitencia, y no pueden de hecho entrar si no es por la Fe y el Bautismo, Sacramento este que, si bien es un rito externo, significa y produce, sin embargo, la regeneración interior…" Papa Pío XI, Encíclica "Quas primas", Diciembre de 1925

“Cristo también determinó que por el Bautismo, los que creyeren serían incorporados en el Cuerpo de la Iglesia… entre los miembros de la Iglesia, sólo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del Bautismo y profesan la Verdadera Fe” Papa Pío XII, Encíclica “Mystici Corporis”, Junio de 1943

EL CATECISMO CATÓLICO

Y EL SANTO BAUSTIMO



¿A quién pertenece administrar el Bautismo? Administrar el Bautismo pertenece por derecho al Obispo y a los Párrocos; pero, en caso de necesidad, cualquier persona puede administrarlo, sea hombre o mujer, y aun hereje o infiel, con tal que cumpla el rito del Bautismo y tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia.



¿Quién deberá administrar el Bautismo cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes? Cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes, debe bautizar el sacerdote si lo hay; en su ausencia, un eclesiástico de orden inferior; en ausencia de éste, el varón seglar con preferencia a la mujer, si ya la mayor pericia de la mujer, o la decencia, no demandasen otra cosa.



¿Qué intención debe tener el que bautiza? El que bautiza debe tener intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar.



¿Cómo se administra el Bautismo? Se administra el Bautismo derramando agua sobre la cabeza del bautizado o, si no se puede en la cabeza, en otra parte principal del cuerpo, y diciendo al mismo tiempo: “Yo te bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”



¿Quedaría bautizada la persona si uno vertiese el agua y otro dijese las palabras? Si uno vertiese el agua y otro pronunciase las palabras, no quedaría la persona bautizada, porque es preciso que sea el mismo el que vierta el agua y el que pronuncia las palabras.



Cuando se duda si la persona está muerta, ¿hay que dejar de bautizarla? Cuando se duda si la persona está muerta, hay que bautizarla condicionalmente, diciendo: “Si estás vivo, yo te bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.



¿Cuándo hay que llevar a los niños a la Iglesia para que los bauticen? Hay que llevar a los niños lo más pronto posible a la Iglesia para que los bauticen.



¿Por qué tanta prisa en bautizar a los niños? Hay que darse prisa en bautizar a los niños, porque están expuestos por su tierna edad a muchos peligros de muerte, y no pueden salvarse sin el Bautismo.

El Padre Leandro Neves administra en un hospital el Santo Bautismo a un bebé con problemas de salud…

¿Pecarán, pues, los padres y las madres que por negligencia dejen morir a sus hijos sin Bautismo o lo dilatan? Si, señor; los padres y madres que por negligencia dejan morir a los hijos sin Bautismo, pecan gravemente porque les privan de la Vida Eterna, y pecan también gravemente dilatando mucho el Bautismo, porque los exponen al peligro de morir sin haberlo recibido.



¿Qué disposiciones ha de tener el adulto que se bautiza? El adulto que se bautiza ha de tener, además de la Fe, intención de bautizarse, dolor a lo menos imperfecto de los pecados mortales que hubiere cometido, y suficiente instrucción religiosa.



¿Qué recibiría el adulto que se bautizase en pecado mortal sin dolor de los pecados? El adulto que se bautizase en pecado mortal sin dolor de los pecados, recibiría el carácter del Bautismo, más no la remisión de los pecados ni la gracia santificante. Estos efectos quedarían en suspenso hasta que quitase el impedimento con el dolor perfecto o con el Sacramento de la Penitencia.



¿Es necesario el Bautismo para salvarse? El Bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: El que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el Reino de los Cielos.



¿Puede suplirse de alguna manera la falta del Bautismo? La falta del Bautismo puede suplirse con el Martirio, que se llama Bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo al menos implícito del Bautismo, y este se llama Bautismo de deseo.







CATECISMO MAYOR Prescrito por el Papa San Pío X el 15 de Julio de 1905

