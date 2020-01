[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL JUDÍO QUE SE CONVIRTIÓ por la Medalla de la Milagrosa

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL JUDÍO QUE SE CONVIRTIÓ por la Medalla de la Milagrosa

Alfonso Tobie Ratisbonne (1812-1884), abogado, banquero muy rico, judío pero libertino e indiferente hacia la religión. Despreciaba particularmente a la Iglesia Católica y al clero. Se dolía amargamente de que su hermano Teodoro se había convertido y ordenado sacerdote.



En 1842, Ratisbonne se encontraba en Roma. Allí se encontró con el Barón De Bussiéres, francés converso del protestantismo, hombre devoto y conciente de su responsabilidad de evangelizar. Este le contó de los milagros que estaban ocurriendo por medio de la Medalla Milagrosa. Pero Ratisbonne lo rechazó tildándolo de supersticioso.



El Barón no se dio por vencido y desafió a Ratisbonne a someterse a una simple prueba sobre la eficacia de la medalla. Debía llevarla y rezar el Memorare (Acordaos) todos los días.



Ratisbonne, ante la insistencia del Barón y para demostrar que nada le iba a persuadir a convertirse, se puso la medalla. El Barón un grupo de amigos se comprometieron a rezar por la conversión de Ratisbonne. Entre ellos, el Conde Laferronays, que estaba muy enfermo y ofreció su vida por la conversión del joven judío. Ese mismo día entró en la Iglesia y rezó veinte Memorares por esa intención; poco después sufrió un ataque al corazón, recibió los sacramentos y murió.



El día siguiente, el 20 de Enero de 1842, el Barón se encontró con Ratisbonne cuando iba a la iglesia de Sant´Andrea delle Fratte, cerca de la Plaza de España en Roma, para hacer los arreglos de un funeral. Los dos entraron en la iglesia y Ratisbonne se quedó mirando las obras de arte mientras su amigo estaba en la rectoría. De pronto, el altar dedicado a San Miguel Arcángel se llenó de luz, y se le apareció, majestuosa, la Virgen María, tal como en la imagen de la medalla que llevaba al cuello. El se arrodilló y se convirtió. Mas tarde escribió:

“La Virgen no pronunció ninguna palabra, pero yo lo comprendí todo… experimenté un cambio tan completo que creí ser otro, la alegría más ardiente brotó del fondo de mi alma; no podía hablar… no sabría dar cuenta de las verdades de las cuales había adquirido conocimiento y fe. Todo lo que puedo decir es que cayó el velo que tenía ante los ojos; no un solo velo, sino que se desvaneció la multitud de velos que me rodeaba… salí de un abismo de tinieblas, vi al fondo del abismo las miserias extremas de las que había sido sacado por obra de una misericordia infinita… tantos hombres descienden tranquilamente a este abismo con los ojos cerrados por el orgullo y la indiferencia… Se me pregunta cómo he aprendido estas verdades, pues es cierto que nunca he abierto un libro de religión, ni he leído nunca una sola página de la Biblia: todo lo que sé es que, entrando en la iglesia, lo ignoraba todo, y saliendo, lo veo todo claro… no teniendo ningún conocimiento literal, interpreté el sentido y el espíritu de los dogmas, todo esto entró en mí, y estas impresiones, mil veces más rápidas que el pensamiento, no solamente conmovieron mi ánimo, sino que lo dirigieron hacia una nueva vida… Los prejuicios contra el Cristianismo ya no existían, el amor de Dios había tomado el lugar de cualquier otro amor.”



El 31 de Enero recibió el Bautismo, la Confirmación y la Comunión de manos del Cardenal Patrizi. Cambiaría su segundo nombre por el de María, en honor a la Señora que le libró de las tinieblas.

La conversión de Ratisbonne fue muy famosa y tuvo gran impacto en una cultura muy influenciada por el racionalismo, que rechaza las realidades espirituales. En 1847 Alfonso Ratisbonne fue ordenado sacerdote jesuita. Su hermano inspirado por su conversión fundó la congregación de “Nuestra Señora del Sión”, con sede en Israel, cuyo carisma es la evangelización del pueblo judío (Romanos 11, 25-26). Con el tiempo, Ratisbonne abandonaría la Compañía de Jesús con el permiso de sus superiores para unirse a su hermano en la obra de Tierra Santa. Allí le llamaría el Señor el 6 de Mayo de 1884, después de desgastar su vida por la conversión de los judíos.



La imagen de San Miguel del altar del milagro en Sant´Andrea delle Fratte ha sido remplazada por una gran pintura de la Virgen, según Ratisbonne la describió y que reproducimos en la siguiente estampa junto a la oración “Memorare” o “El Acordaos” en su versión en español.

La presente imagen está diseñada para el apostolado: Toque sobre la misma para verla en su tamaño original; se autoriza y recomienda su copia y difusión

