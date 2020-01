[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EN EL ANIVERSARIO DE LUIS XVI

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EN EL ANIVERSARIO DE LUIS XVI

Tal día como hoy, hace 227 años, en 1793 era martirizado por la Revolución, Su Majestad Cristianísima Luis XVI ‘El Benéfico’, Rey de Francia y Navarra; contaba en ese momento 38 años de vida y 18 de reinado.



“Dejo mi alma a Dios, mi Creador, y le ruego recibirla en Su Misericordia, no juzgarla por sus méritos, sino por los de Nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció en sacrificio a Dios Su Padre por nosotros los hombres, por más indignos que fuésemos y yo en primer lugar.

Muero en la unión de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que detenta sus poderes por una sucesión inintenumpida de San Pedro a quien Jesucristo los había confiado…”



(Del Testamento de Luis XVI)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet