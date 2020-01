[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA APOSTASÍA ACTUAL: Los Católicos no deben someterse a Falsos Pastores

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA APOSTASÍA ACTUAL: Los Católicos no deben someterse a Falsos Pastores

Durante la primera oración del Canon de la Santa Misa Tradicional, que comienza con “Te igitur”, el sacerdote en los tiempos normales debe recitar “un cum Papa nostro…” ¿Qué significa esta breve frase: “una cum”, una con?

Unidos en la Fe, unidos en el Gobierno, unidos en Misa y en los Sacramentos.. unidos… ¡este es el significado! ¿Puede un Sacerdote Tradicional recitar honestamente en el Canon de la Misa “una cum Franciscum”? ¿En qué consiste esa unión con Francisco?: En las enseñanzas conciliares, en el gobierno, en la nueva misa y en los sacramentos oficiales…

Después del Concilio Vaticano II, se hizo necesario que los neo-liberales se deshicieran del Santo Sacrificio de la Misa porque les suponía una barrera con los protestantes. En nombre del ecumenismo, seis teólogos protestantes que representaban al Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Presbiteriana, participaron activamente en la comisión especial establecida por Pablo VI para reescribir la Misa. El resultado final de esta comisión, como sabemos, fue el Novus Ordo Missae, el Nuevo Orden de la Misa, que de ninguna manera representa más el Sacrificio propiciatorio del Calvario, sino que lo definieron con las propias palabras de Lutero, “La Cena del Señor”.

En los últimos años, la jerarquía moderna ha promulgado diariamente estos errores con sus “enseñanzas ordinarias y universales”. Jorge Bergoglio, repite regularmente los principios falsos y masónicos de la libertad religiosa una y otra vez y practica el ecumenismo falso, no solo con los protestantes, sino también con los no cristianos.

¿Cómo puede la jerarquía moderna representar el Magisterio Infalible de la Iglesia Católica? ¿Cómo pueden los “Papas” del Concilio Vaticano II representar la Roca sobre la cual Cristo fundó la Iglesia? ¿Pueden las palabras del Concilio Vaticano I “en las enseñanzas de la Sede Apostólica, la religión católica siempre se ha mantenido impecable” y “esta Sede de San Pedro siempre está intacta de cualquier error” puede aplicarse a la jerarquía moderna?

El Católico que opta por ser sedevacantista, reconoce honestamente que su Fe no es actualmente la misma que la de Jorge Bergoglio y la Iglesia Conciliar. Reconoce que actualmente no está sujeto ni obedece a Francisco. Como Católico Tradicional, el sedevacantista cree y profesa todas las Enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, y esta profesión de la Verdadera Fe incluye el rechazo de las falsas enseñanzas del Concilio Vaticano II.

Monseñor Marco Antonio Pivarunas, Obispo

Superior General de la Congregación

de María Reina Inmaculada (CMRI)



