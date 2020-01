[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA SAGRADA FAMILIA, La Trinidad en la Tierra

Connect on Linked in

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA SAGRADA FAMILIA, La Trinidad en la Tierra

Acababa el siglo XIX cuando el Papa León XIII, expuso los fundamentos teológicos y el alcance religioso y social de la Devoción a la Sagrada Familia, momento que aprovechó para instituir su Fiesta, para impulsar así la espiritualidad de las familias cristianas; transcurridos algunos años, el Noble Benedicto XV, extendió su celebración a toda la Iglesia el 26 de Octubre de 1920, para decretar poco después, que la Fiesta de la Sagrada Familia se celebrase el Domingo siguiente al de Epifanía.

Nuestra Señora corona virginalmente a San José. Obra del escultor Don Ramón Cuenca



Papa León XIII La Sagrada Familia modelo de las familias cristianas



“Nadie ignora que la prosperidad privada y pública depende principalmente de la constitución de la familia. En efecto, cuanto más profundamente arraigada se halla la virtud en el seno de la familia, cuanto más grande sea la solicitud de los padres por inculcar a sus hijos –por medio de la Doctrina y del ejemplo– los preceptos de la Religión, tanto mayores frutos nacerán de ahí para el bien común. Por este motivo, es de soberana importancia que la sociedad doméstica no sólo esté constituida santamente, sino que además se halle regida por leyes santas; y que el espíritu de la Religión y los principios de la Vida Cristiana se desarrollen en ella con esmero y constancia. Evidentemente, con este fin, el Dios Misericordioso, cuando quiso realizar la Obra de la Reparación Humana, esperada desde hacía siglos, dispuso de tal suerte sus elementos y su orden, que –desde el principio– esta obra presentó al mundo la forma augusta de una familia divinamente constituida, en la cual los hombres todos pudieran contemplar un perfectísimo ejemplo de sociedad doméstica y un modelo de toda virtud y santidad.

Tal fue la familia de Nazareth, en la que se ocultaba –antes de resplandecer ante las naciones con su plena luz– el Sol de Justicia, Cristo Dios Salvador Nuestro, con la Santísima Virgen y San José, Su santísimo esposo, el cual hacía con Jesús el oficio de padre. No podríamos dudar de que la perfección que, para la sociedad y vida doméstica, nacía de la fidelidad recíproca a los deberes de caridad, de la santidad de costumbres y de la práctica de las virtudes, brilló con el más vivo resplandor en esta Sagrada Familia que había de constituir el modelo de todas las demás. Igualmente, por una benigna disposición de la Providencia, esta Familia se instituyó de suerte que todos los cristianos, de cualquier condición y país que sean, puedan encontrar en ella fácilmente –con un poco de atención– un motivo o invitación a practicar todas las virtudes. En efecto; los padres de familia tienen en San José, un modelo consumado de vigilancia y previsión paternal. La Santísima Virgen, Madre de Dios, es para todas las madres un modelo admirable de amor, modestia, espíritu de sumisión y Fe perfecta. En la persona de Jesús, que “vivía sumiso a ellos” [1], los hijos pueden admirar, venerar e imitar un modelo divino de obediencia.”



Papa León XIII, Breve Apostólico Neminem fugit , 14 de Junio de 1892



NOTAS



1 Evangelio de San Lucas, cap. 2, vers.5

Papa Benedicto XV San José nos conduce a María y Ella nos lleva a Jesús



“…aprendan todos en la escuela de San José a mirar todas las cosas efímeras bajo la luz de las cosas perdurables de la eternidad; consolándose, por las incomodidades de la humana condición, con la esperanza de los bienes celestiales, encaminándose hacia ellos, obedeciendo la voluntad de Dios, es decir: viviendo sobria, recta y piadosamente.

A medida que aumenta la devoción a San José entre los fieles, el ambiente se hace al mismo tiempo más propicio para un incremento de la devoción a la Sagrada Familia, cuya augusta cabeza fuera: una devoción brotará espontáneamente de la otra. Pues José nos conduce directamente a María, y por María llegamos a la fuente de toda Santidad, Jesús, quien, por su obediencia a José y María, consagró las virtudes del hogar.”



Papa Benedicto XV, Motu Proprio Bonum Sane, 25 de Julio de 1920





LETANÍAS A LA SAGRADA FAMILIA



Señor, ten piedad de nosotros R. Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros R. Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros R. Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, escúchanos R. Cristo, escúchanos

Cristo, socórrenos R. Cristo, socórrenos

Padre celestial, que eres Dios, R. ten piedad de nosotros

Hijo, Redentor del mundo, que eres Dios, R. ten piedad de nosotros

Espíritu Santo, que eres Dios, R. ten piedad de nosotros

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, R. ten piedad de nosotros

Jesús, hijo del Dios vivo, que hecho hombre por amor a nosotros has ennoblecido y santificado los vinculo de la familia. R. Ten piedad de nosotros

Jesús, María y José, a quienes honramos con el nombre de Sagrada

Familia. R. Ayudadnos

Sagrada Familia, imagen de la Santísima Trinidad sobre la tierra. R.

Ayúdanos

Sagrada Familia, modelo perfecto de todas las virtudes. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, no acogida en Belén pero glorificada por el canto de los

Ángeles. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, que recibiste los regalos de los pastores y de los

magos. R. Ayúdanos

Sagrada Familia; exaltada por el santo anciano Simeón. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, perseguida y obligada a refugiarse en tierra extraña. R.

Ayúdanos

Sagrada Familia, que viviste rechazada y oculta. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, fidelísima a la ley del Señor. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, modelo de las familias regeneradas en el espíritu

cristiano. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, cuya cabeza es modelo de amor paterno. R. Ayúdanos

Sagrada Familia cuya madre es modelo de amor materno. R. Ayúdanos

Sagrada Familia, cuyo hijo es modelo de obediencia y de amor filial. R.

Ayúdanos

Sagrada Familia, modelo y protectora de todas las familias cristianas. R.

Ayúdanos

Sagrada Familia, refugio nuestro en la vida y esperanza a la hora de la

muerte. R. Ayúdanos

De todo aquello que nos quita la paz y la unión de los corazones, R. Oh

Sagrada Familia Libéranos

De la desesperación del corazón, R. Oh Sagrada Familia Libéranos

De los apegos a los bienes terrenos, R. Oh Sagrada Familia Libéranos

