Il discorso di Donald Trump alla Marcia per la vita

Nota di Radio Spada: pubblichiamo la trascrizione integrale del discorso dell’attuale presidente USA Donald Trump alla Marcia per la vita di oggi a Washington D.C. (un ringraziamento all’avvocato Massimo Micaletti per la traduzione nell’idioma italico)

Per 47 anni, gli americani di ogni provenienza hanno viaggiato da tutto il paese per stare dalla parte della Vita. E oggi come presidente degli Stati Uniti, sono davvero orgoglioso di stare con voi. [applausi] Voglio dare il benvenuto a decine di migliaia – questa è un’incredibile affluenza – decine di migliaia di studenti delle scuole superiori e dei college che hanno fatto lunghi viaggi in autobus per essere qui nella capitale della nostra nazione. E per farvi sentire ancora meglio, ci sono decine di migliaia di persone più in là dinanzi alle quali siamo passati. Se qualcuno vuole rinunciare al proprio posto, possiamo risolverlo. Abbiamo un enorme gruppo di persone fuori. Migliaia e migliaia volevano entrare. Questo è un grande successo. [applausi] I giovani sono il cuore di March for Life. Ed è la vostra generazione che sta facendo dell’America la nazione pro-famiglia, pro-vita. [applausi] Il movimento pro vita è guidato da donne forti, incredibili leader della fede e studenti coraggiosi che portano avanti l’eredità dei pionieri davanti a noi che hanno combattuto per sollevare la coscienza della nostra nazione e difendere i diritti dei nostri cittadini. Abbracciate le madri con cura e compassione. Siete rafforzati dalla preghiera e motivatu dal vostro amore disinteressato. Siete grati e siamo molto grati – queste sono persone incredibili – perché a noi si sono uniti il ​​segretario Alex Azar e Kellyanne Conway. [applausi] E grazie anche ai senatori Mike Lee e James Lankford che sono qui. Grazie ragazzi. E i rappresentanti Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick e Brad Wenstrup. Grazie a tutti. Devo dire – e lo guardo, e lo vedo esattamente – abbiamo molti più politici tra il pubblico. Ma se non vi dispiace, non li presenterò tutti. Tutti noi qui comprendiamo un’eterna verità: ogni bambino è un dono prezioso e sacro di Dio. [applausi] Insieme, dobbiamo proteggere, amare e difendere la dignità e la santità di ogni vita umana. [applausi] Quando vediamo l’immagine di un bambino nel grembo materno, vediamo la maestosità della creazione di Dio. [applausi] Quando teniamo un neonato tra le braccia, conosciamo l’amore infinito che ogni bambino porta in una famiglia. Quando guardiamo crescere un bambino, vediamo lo splendore che si irradia da ogni anima umana. Una vita cambia il mondo – dalla mia famiglia, e posso dirvi, io mando affetto e mando grande, grande affetto – e dal primo giorno in carica, ho intrapreso azioni storiche per sostenere le famiglie d’America e proteggere i nascituri . [applausi] E durante la mia prima settimana in carica, ho ripristinato e ampliato la politica di Città del Messico e abbiamo emesso una regola di riferimento per la vita per governare l’uso del finanziamento dei contribuenti del Titolo X. Ho informato il Congresso che avrei posto il veto a qualsiasi legislazione che indebolisse la politica a favore della vita o che incoraggiasse la distruzione della vita umana. [applausi] Alle Nazioni Unite, ho chiarito che i burocrati globali non hanno alcun diritto di attaccare la sovranità delle nazioni che proteggono la vita innocente. [applausi] I bambini non ancora nati non hanno mai avuto un difensore più forte alla Casa Bianca. [applausi] Come ci dice la Bibbia, ogni persona è meravigliosamente creata. [applausi] Abbiamo preso misure decisive per proteggere la libertà religiosa – così importante – la libertà religiosa è stata attaccata in tutto il mondo e, chiramente, fortemente attaccata nella nostra nazione. Lo vedete meglio di chiunque altro. Ma lo stiamo fermando. E ci occupiamo di medici, infermieri, insegnanti e gruppi come le Piccole Sorelle dei Poveri. [applausi] Stiamo preservando l’adozione basata sulla fede e per sostenere i nostri documenti di fondazione, abbiamo nominato 187 giudici federali, che applicano la consultazione così come è scritta, inclusi due fenomenali giudici della corte suprema: Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. [applausi] Proteggiamo i diritti degli studenti pro vita alla libertà di parola nei campus universitari. E se le università vogliono dollari dei contribuenti federali, devono sostenere il vostro Primo Emendamento perché esprimiate la vostra opinione. E se non lo fanno, pagano una grossa sanzione finanziaria, che non saranno disposti a pagare. [applausi] Purtroppo, l’estrema sinistra sta lavorando per cancellare i nostri diritti donati da Dio, chiudere le organizzazioni benefiche basate sulla fede, bandire i leader religiosi dalla piazza pubblica e mettere a tacere gli americani che credono nella santità della vita. Mi stanno perseguitando perché sto combattendo per voi e stiamo combattendo per coloro che non hanno voce. E vinceremo perché sappiamo come vincere. [applausi] Sappiamo tutti come vincere. Sappiamo tutti come vincere. Avete vinto per molto tempo. Avete vinto per molto tempo.

Insieme, siamo la voce per i senza voce. Quando si tratta di aborto – e lo sapete, avete visto cosa è successo – i democratici hanno abbracciato le posizioni più radicali ed estreme prese e viste in questo paese per anni e decenni, e potete anche dirlo, per secoli. Quasi tutti i principali democratici del Congresso ora supportano l’aborto finanziato dai contribuenti fino al momento della nascita. L’anno scorso, i legislatori di New York hanno applaudito con gioia il passaggio della legislazione che avrebbe permesso a un bambino di essere strappato dal grembo materno fino al parto. Quindi, abbiamo avuto il caso del governatore democratico nello stato della Virginia, la comunità della Virginia. E noi vogliamo bene alla comunità della Virginia, ma cosa sta succedendo in Virginia? Cosa sta succedendo? Il governatore ha dichiarato che avrebbe ucciso un bambino dopo la nascita. Ve lo ricordate. I democratici del Senato hanno persino bloccato la legislazione che avrebbe fornito assistenza medica ai bambini sopravvissuti ai tentativi di aborto. Ed è per questo che ho invitato il Congresso – due dei nostri grandi senatori qui, così tanti dei nostri membri del Congresso qui – li ho invitati a difendere la dignità della vita e ad approvare una legge che proibisca l’aborto tardivo a bambini che possono sentire dolore grembo materno. [applausi] Quest’anno, March for Life celebra il centesimo anniversario del diciannovesimo emendamento, che ha sancito per sempre il diritto delle donne al voto negli Stati Uniti e sancito dalla costituzione degli Stati Uniti. Un evento così grande. Oggi, milioni di donne straordinarie in tutta l’America stanno usando il potere dei loro voti per lottare per il diritto in forza del quale tutti i loro diritti sono indicati nella Dichiarazione di Indipendenza – è il diritto alla vita. [applausi] A tutte le donne qui oggi, la vostra devozione e la vostra guida elevano tutta la nostra nazione e vi ringraziamo per questo. Le decine di migliaia di americani riuniti oggi non solo rappresentano la vita, ma è proprio qui che lo sostengono così orgogliosamente insieme. E voglio ringraziare tutti per questo. State dalla parte della vita ogni giorno. Offrite alloggi, istruzione, lavoro e cure mediche alle donne che aiutate. Trovate famiglie amorevoli per i bambini che hanno bisogno di una casa per sempre. Organizzate feste per le mamme che aspettano un bambino. Fate – voi fate semplicemente la missione della vostra vita aiutare a diffondere la grazia di Dio. E per tutte le mamme qui oggi, vi celebriamo e dichiariamo che le madri sono eroi. [applausi] La vostra forza, devozione e slancio è ciò che alimenta la nostra nazione. Grazie a voi, il nostro paese è stato benedetto con anime straordinarie che hanno cambiato il corso della storia umana. Non possiamo sapere cosa riusciranno a raggiungere i nostri cittadini non ancora nati. I sogni che immagineranno. I capolavori che creeranno. Le scoperte che faranno. Ma una cosa la sappiamo: ogni vita porta amore in questo mondo. Ogni bambino porta gioia in una famiglia. Vale la pena proteggere ogni persona.

E soprattutto, sappiamo che ogni anima umana è divina e ogni vita umana, nata e non nata, è fatta a immagine santa di Dio Onnipotente. [applausi] Insieme, difenderemo questa verità in tutta la nostra magnifica terra. Libereremo i sogni della nostra gente. E con una speranza determinata, attendiamo con impazienza tutte le benedizioni che verranno dalla bellezza, dal talento, dallo scopo, dalla nobiltà e dalla grazia di ogni bambino americano. Voglio ringraziarvi. Questo è un momento molto speciale. È fantastico rappresentarvi. Vi amo tutti. [applausi] E dico con vera passione, grazie, Dio vi benedica e Dio benedica l’America. Grazie a tutti. Grazie. [applausi]

