Polemiche e (ovvie) conferme: sì, i veggenti di Medjugorje riconoscono Francesco (e lo elogiano pure)

Come prevedibile, l’articolo E la gospa di Medjugorje chiamò Francesco “mio amatissimo Santo Padre” ha creato un uragano di commenti e polemiche.

Siccome ciò che “appare” (e che non è Maria SS.) disse nel 2014: «in modo particolare, cari figli in questo tempo pregate per il mio amatissimo Santo Padre, pregate per la sua missione, la missione della pace», diversi sostenitori di questi oracoli balcanici hanno tentato una pericolosissima strada, ovvero quella di affermare che si parlava genericamente di “Santo Padre” senza fare nomi. Dunque perché credere che ci si riferisca a Francesco?

Operazione scivolosissima. Innanzitutto perché è svidente che, senza indicazione contraria, il riferimento vada attribuito a chi è riconosciuto come Papa dalla sostanziale totalità dei fedeli ma, soprattutto, per una ragione ben più problematica per certi medjugoriani: il riconoscimento e il plauso che i veggenti stessi tributano a Francesco.

Qui di seguito un video inequivocabile di Vicka (dichiarazioni sbobinata da Aleteia):

Qui Mirjana (dichiarazioni sbobinata da LucediMaria):

Ricordiamo ancora una volta che, al netto di questi fatti, per chi nutrisse qualche residuale dubbio sulla evidente non credibilità delle apparizioni (pseudo)mariane di Medjugorje, c’è la raccolta: [Dossier Medjugorje] Perché il fenomeno Medjugorje non c’entra nulla col Cattolicesimo

