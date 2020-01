Per la gospa, nel 1981, “tutte le religioni sono uguali davanti a Dio”

Connect on Linked in

Che il “fenomeno” di Medjugorje si regga sulla devozione dei fedeli, da una parte, ma anche su fatti e comportamenti quantomeno dubbi, è un fatto assodato. Radio Spada ha da sempre messo in guarda, per quelli che sono i suoi mezzi, dal credere ai “veggenti” ma dobbiamo constatare che dal credere ai “veggenti” al credere nei “veggenti” il passo è breve: sia sufficiente far menzione della ridicola questione del “compleanno di Maria” che per duemila anni di Chiesa cattolica si celebra il giorno 8 settembre e che per Vicka e compagno cadrebbe il 5 agosto perché gliel’avrebbe detto la Madonna (!)

Del resto, le incongruenze, le follie teologiche che la “Gospa” dispensa a piene mani da decenni sono numerosissime e ne abbiamo più volte parlato. Qui richiamiamo una delle più clamorose, ossia il messaggio del 1° ottobre 1981. A quei tempi, i “veggenti” erano meno organizzati e più naif, sicché la “Gospa” prendeva sovente clamorose gaffe.

Il 1° ottobre 1981[1] i “veggenti” usavano ancora la prassi di far rispondere la “Gospa” a domande scritte su bigliettini: in uno di questi, un fedele chiedeva “Tutte le religioni sono buone?”. La risposta? “Tutte le religioni sono uguali davanti a Dio. Dio regna su di esse come il sovrano nel suo regno. Nel mondo, non tutte le religioni sono uguali, perché la gente non si sottomette ai comandamenti di Dio. Li rifiutano e li denigrano”.

Altra domanda su bigliettino: “Tutte le chiese sono uguali?”.

Risposta della “Madonna”: “In alcune si prega di più Dio, in altre meno. Questo dipende dai sacerdoti che animano le preghiere, dipende dal potere che hanno”.

Quindi la differenza “terrena” tra le religioni dipenderebbe da quanto gli uomini si sottomettono ai comandamenti di Dio (quale dio tra i tanti?) e in tutte le chiese (cattolica, ortodossa, protestante, valdese…) si pregherebbe un po’ più o un po’ meno a seconda di quanto sia “potente” il sacerdote.

Valutate voi.

