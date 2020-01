Preghiera al Sacro Cuore per la conversione dei Massoni

da “Consoliamo il Cuore di Gesù” del padre G.M. Petazzi SJ (Milano, 1949).

Testo raccolto da Giuliano Zoroddu

Signore Gesù Cristo, che manifestaste la vostra onnipotenza col perdonare e coll’avere pietà e che diceste: “Pregate per coloro che vi perseguitano e vi calunniano”, noi imploriamo la clemenza del vostro sacratissimo Cuore per le anime create ad immagine divina che, miseramente ingannate dalle perfide seduzioni della Massoneria, camminano a grandi passi nella via della perdizione. Non vogliate più a lungo permettere che la Chiesa vostra Sposa sia da loro oppressa; ma placato per l’intercessione della Beata Vergine Maria vostra Madre e per le preghiere dei giusti, ricordatevi della vostra infinita misericordia e dimenticando la loro perversità, fate che sì ritornino a Voi, consolino la Chiesa con una penitenza amplissima, riparino alle loro colpe e ottengano la gloria eterna. Voi che vivete e regnate per tutti i secoli dei secoli. Così sia.



(Indulgenza di 100 giorni una volta al giorno. Leone XIII, 16 agosto 1898)

