100° anniversario della morte di Giacinta Marto

Giacinta Marto è la più giovane dei tre pastorelli di Fatima. Con suo fratello maggiore Francisco e sua cugina Lucia dos Santos, ha assistito alle apparizioni di Nostra Signora. Secondo la testimonianza di Lucia, Giacinta è quella che ha ricevuto da Nostra Signora una maggiore abbondanza di grazie, una migliore comprensione di Dio e della virtù, nonché un amore e un’intimità speciali con il Cuore Immacolato di Maria.

Lucia descrive la piccola Giacinta come naturalmente sensibile e delicata. Si offendeva facilmente ed era poi difficile da consolare. Uno dei suoi difetti era anche quello di essere avida nel gioco. Tuttavia, aveva un cuore molto buono e il Signore l’aveva dotata di un carattere dolce e fiducioso che la rendeva adorabile. Fin da piccola imparò ad amare il Salvatore crocifisso con grande compassione; e quando comprese che Gesù soffriva a causa dei nostri peccati, in lei sorse un profondo disgusto per il peccato. Questo l’ha aiutata potentemente a liberarsi delle sue cattive abitudini.

Sulla strada della perfezione

Durante le apparizioni di Nostra Signora, Giacinta fu profondamente colpita dalla bellezza celeste e dalla bontà di Maria. Ha accolto tutti i suoi insegnamenti e i messaggi della Madonna con profonda serietà e ha sofferto molto per gli insulti fatti contro il Cuore Immacolato di Maria e per le molte anime che cadono all’inferno. Tutto ciò ha provocato in lei un crescente amore per Gesù, Maria e i peccatori. Questi insegnamenti la portarono alla preghiera intima e allo spirito di sacrificio fino all’eroismo. Lucia scrive: “La visione dell’inferno la riempì di un orrore così profondo che tutta la penitenza e l’umiliazione non erano nulla per lei se solo avesse potuto salvare le anime e impedire loro di cadere all’inferno. Spesso diceva: dobbiamo pregare molto per salvare le anime dall’inferno. Ci sono così tanti che ci vanno! Ce ne sono così tanti! Quanto soffro con gioia per Nostro Signore e Nostra Signora, solo per consolarli perché amano coloro che soffrono per la conversione dei peccatori”.

La missionaria

Il Cuore Immacolato di Maria ha reso la piccola Giacinta una missionaria. Attraverso la sua preghiera, ha vinto molti peccatori a Dio. Così una donna che insultava sempre i bambini ogni volta che li vedeva, si convertì. La conversione di questa donna venne dal fatto che una volta aveva osservato come Giacinta aveva alzato le mani e gli occhi al cielo e offerto la sua preghiera sacrificale per la conversione dei peccatori. La colpì così tanto che credette immediatamente e implorò i bambini di chiedere perdono per i suoi peccati alla Vergine Maria.

La sua familiarità con il Cuore Immacolato di Maria



La Beata Vergine si compiacque in Giacinta, visitandola personalmente in diverse occasioni. A Lisbona, ha confortato la bambina nella sua sofferenza e le ha rivelato le preoccupazioni del suo Cuore, che sono così importanti per noi oggi: “Le persone sono perse perché non pensano alla sofferenza e alla morte di Nostro Signore e non si pentono. I peccati del mondo sono molto grandi. Se la gente sapesse cos’è l’eternità, farebbe qualsiasi cosa per cambiare la propria vita. Ci saranno mode che offenderanno notevolmente Nostro Signore. La Chiesa non conosce mode, Nostro Signore non cambia. Essere puri nel proprio corpo significa mantenere la castità. Essere puri nell’anima significa non peccare”.

Il 20 febbraio, la stessa Santa Madre venne per liberare la sua piccola servitrice dai suoi dolorosi tormenti. In ella abbiamo un ottimo esempio di come possiamo amare di più Gesù e Maria.

