[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL OBISPO DOMINICO que denunció la herejía de Roma

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL OBISPO DOMINICO que denunció la herejía de Roma

O Beata Trinitas stat Veritas dum volvitur orbis

“Oh Bendita Trinidad, la Verdad permanece mientras que el mundo pasa”

(Obispo Fray Michel Guérard des Lauriers, OP)



Michel Guérard des Lauriers nació en Suresnes, cerca de París, el 25 de Octubre de 1898, hijo de Paul Louis Guérard des Lauriers y de Lucie Madeleine Lefebvre, su esposa. Sería bautizado en la Parroquia del Corazón Inmaculado de María, de Suresnes, el 24 de Diciembre del mismo año. Trascurrida la Primera Guerra Mundial, ingresó en la Escuela Normal Superior, en 1921, y allí obtiene la Cátedra Matemáticas en 1924. Estudia dos años en Roma con el Profesor T. Levi-Civita, y prepara la tesis que sostendrá en la Sorbonne bajo la presidencia del Profesor Elie Cartan.



Ingresó en la Orden de Frailes Predicadores (Dominicos) en 1926; hizo la Profesión Solemne en 1930 y fue ordenado Sacerdote en 1931 en Saulchoir de Kain (Bélgica). Profesor en la Universidad Dominica de Saulchoir desde 1933; pese a la imagen de intelectual que se pudiera desprender del Padre Guérard des Lauriers, éste no olvidaba que era fraile dominico, y como tal , empleaba algunas horas a trabajos manuales y de jardinería.



Como Sacerdote, centraría su actividad en la vida espiritual: los numerosos retiros que predicó, ya sea a Comunidades Religiosas, a grupos de trabajadores Terciarios Dominicos, o en Parroquias. Muchos han sido impresos; entre sus escritos espirituales, podríamos citar “Virgo fidelis” (1950), “Magnificat” (1950), “La caridad de la verdad” (1951) entre otras muchas obras.



El Padre Guérard des Lauriers también fue un destacado mariólogo. Como tal, participó en el trabajo preparatorio para la definición del Dogma de la Asunción (1950). En esta ocasión desarrolló la doctrina del Magisterio Ordinario Universal que demostró la infalibilidad del futuro Dogma Católico.



También fue uno de los principales Teólogos que secundó la intención de Pío XII de complementar los Dogmas Marianos con la Definición de la Mediación y la Co-Redención de María Nuestra Señora. Pero los modernistas, que no lograron evitar la Proclamación del Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, conseguirán por otro lado que se rechacen esas dos Definiciones. La Proclamación de María Reina del Universo (1954), que en los proyectos del Papa Pío XII, debía servir como preludio de los dos siguientes Dogmas Marianos, fue la señal de un tiempo del que el Padre Guérard se dio cuenta de inmediato.



El papel asumido por el Padre Guérard des Lauriers en la década de 1950, nos hace entender por qué el Papa Pío XII le ofreció el capelo cardenalicio, pero fuentes bien informadas nos dicen que De Gaulle lo vetó.



A partir de 1961 el Padre Guérard des Lauriers ejercería como Profesor en la Pontificia Universidad de Letrán . Este tiempo en la Ciudad Eterna fue para él la ocasión ideal para elaborar la parte doctrinal, y de colaborar en la redacción original (debida a Cristina Guerrini) de la carta titulada: “Breve examen crítico del Novus Ordo Missæ”; carta dirigida a Pablo VI el 5 de Junio de 1969, Fiesta de Corpus Christi, por los Cardenales Bacci y Ottaviani. Esta iniciativa le costó el ser despedido de Letrán, en Junio de 1970, junto con el Rector, Mons. Piolanti, y una quincena de profesores, todos juzgados indeseables. Desde entonces vive “extra conventum, cum permissu superiorum”.



Fue autor también de varias obras de Teología y de numerosos artículos sobre Filosofía de las Ciencias, Crítica del conocimiento, Teología Espiritual, etc. Fue miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino. Entre 1970 y 1977, ejerció como profesor en el Seminario de Êcone, Suiza, (Fraternidad de San Pío X), hasta que su opción por el sede-privacionismo le distanció de Monseñor Lefebvre.



Publicó en 1978, y luego en “Cahiers de Cassiciacum” , una tesis hasta el presente no refutada; esta tesis consiste en afirmar la vacancia formal de la Sede Apostólica, con certeza desde el 7 de Diciembre de 1965.

Monseñor Michel Guérard des Lauries junto a Monseñor Thuc, en el apartamento de éste, en Toulon, Francia; era el 7 de Mayo de 1981, día de la Consagración Episcopal del hasta entonces Padre Fray Michel.



Recibió la Consagración Episcopal el 7 de Mayo de 1981, en Toulon, Francia, de Mons. Pierre Martin Ngo-Dinh-Thuc, Arzobispo Emérito de Hué (1). Consagración válida, en cuanto al Rito Tradicional, íntegramente observado; consagración lícita y legal, en cuanto al poder de Legado conferido por Pío XI a Mons. Ngo-Dinh-Thuc, el 15 de Marzo de 1938. Desde 1983, Mons. Guérard se dedicó a profundizar la “Tesis de Cassiciacum“, precisando lo que convenía hacer. Pone de manifiesto la necesidad de tener Obispos que profesen íntegramente la Fe Católica y que estén consagrados válidamente para poder continuar la Missio confiada por Nuestro Señor Jesucristo a Su Iglesia. También especifica cuáles son los poderes reales y los límites de este Episcopado de la Iglesia en estado de privación de Papa.



El 22 de Agosto de 1986, Monseñor Guérard des Lauriers consagró Obispo al también dominico Fray Robert MCKenna.



Murió el 27 de Febrero de 1988, en Cosne-sur-Loire, Francia, tras una larga y cruel enfermedad que sobrellevó de forma heroica, según el testimonio sincero de los sacerdotes y religiosos que le asistieron en sus últimos momentos.





Sobre la validez de las Consagraciones Episcopales en tiempos de Sede Vacante



El poder sacramental que todos los Obispos Católicos poseen para administrar el Sacramento de la Confirmación, ordenar sacerdotes que sean realmente sacerdotes, y consagrar a otros obispos que sean realmente Obispos. Este poder sacramental, denominado Sucesión Apostólica, es transmitido por un Obispo Católico a todos los Obispos que él consagra. A su vez, ellos [los Obispos] transmitirán este poder sacramental a todos los Obispos que ellos consagren, y así sucesivamente.



Los canonistas y los teólogos consideran una Consagración Episcopal como harían respecto de cualquier otro sacramento. Una vez que se realizó, se la considera válida y el «peso de la prueba» (si correspondiera) es responsabilidad de quienes cuestionan su validez.

Linaje Episcopal de Monseñor Guérard des Lauriers



Monseñor Guérard des Lauriers y la Misa “una cum” (ofrecida con y por el usurpador de la Cátedra de San Pedro)



“…la Misa “una cum” está “ex se” objetivamente manchada de sacrilegio. En efecto, la Misa es la acción sagrada por excelencia, ya que el Sacerdote obra “in Persona Christi”. Y si esta función instrumental concierne eminentemente al acto consecratorio, se realiza igualmente por derivación durante lo que precede y prepara el acto, o se desprende de este inmediatamente. Ahora bien, todo lo que pertenece a la acción sagrada debe ser puro; es decir, conforme a lo que exige su naturaleza. Una proclamación que especifica inmediatamente el ejercicio concreto de la Fe, debe ser siempre verdadera con respecto a la Fe misma. Debe serlo, en segundo título, si es hecha durante una acción sagrada. Si entonces una proclamación que especifica inmediatamente el ejercicio concreto de la Fe y es hecha durante una acción sagrada, es errónea, constituye ipso facto y objetivamente un delito, no solo contra la Fe sino igualmente contra la acción sagrada. Una tal proclamación está entonces inculpada (afectada) de un delito del género “sacrilegio”; y eso, objetivamente y contra todo error, sea lo que sea del pecado cometido por los participantes.

Hasta la fecha, Monseñor Selways es el último Obispo del Linaje Thuc, el más joven en la continuidad de la lucha Integrista Católica



Se ve así cual es el verdadero alcance de la expresión “una cum”. Esta no significa solamente que al celebrar el Sacrificio de la Misa se reza por la Iglesia y por el Papa, como por (pro) tal persona privada o tal intención particular. “Una cum” consignifica, implícita pero necesariamente, que el Sacrificio de la Misa se celebra en unión con y bajo el movimiento de la persona moral que son unidamente (“una cum”) el Papa y la Iglesia; considerando que tal persona moral tiene el derecho in primis al fruto del Sacrificio, el cual es el único que puede fundar metafísicamente el hecho de participar en derecho in primis en el Acto de Cristo Sacerdote que ofrece el Sacrificio.”







NOTAS ACLARATORIAS



-1 El 15 de Marzo de 1938, el Sumo Pontífice Pío XI, confería “omnibus necessariis facultatibus” a Mons. Thuc, dispensándole del Mandato Pontificio para consagrar Obispos.





