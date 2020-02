[DIFUNDE TU FE CATOLICA] NUESTRO PADRE Y SEÑOR SAN JOSÉ: Modelo de todos los estados

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

NUESTRO PADRE Y SEÑOR SAN JOSÉ: Modelo de todos los estados



Es singular prerrogativa del Glorioso Patriarca San José que pueda proponerse meritísimamente y con excelencia como Modelo de todos los estados. Santos hay que parecen destinados por Dios para ejemplo y dechado de una clase sola o de un estado particular; pero San José, a imitación de su celestial Esposa, a todas las clases y estados que conviene, y no de una manera vaga y general, sino tan propia y particular como si exclusivamente a cada uno correspondiese. Como esas estatuas o pinturas que miran a quien los mira desde cualquier punto en que se coloque el espectador, así nuestro Santo a todos y cada uno, cualquiera que sea el estado en que se milite, ofrece ejemplos a imitar, y es modelo para los casados, para los Religiosos y Sacerdotes.

Una de las glorias, y no pequeña, del Santo Patriarca es que sea acabado modelo de las Almas de Vida Interior y recogida.

Los juicios del mundo, y más en nuestros días, andan muy equivocados acerca del valor de la vida, de sus obras y ocupaciones. Ya Cristo, Nuestro Salvador, tuvo que amonestar a Marta cuando ésta censuraba a su hermana María porque la dejaba sola en el desempeño de sus caseras ocupaciones: “Marta, Marta, andas solícita en demasía, y te desasosiegas y turbas en muchas cosas; una sola cosa es necesaria: María escogió la mejor parte, que no se le quitará.” Hoy, la queja de Marta se ha difundido extraordinariamente. Condénase como ociosa la vida contemplativa, y lo que no sea trabajar en en lo exterior, agitarse, meter ruido, se tiene por tiempo perdido y por cosa de ningún valor.

Pide la vida interior un espíritu quieto y sosegado, ni turbado con pasiones, ni mancillado con desordenados afectos; espíritu recto para juzgar de las cosas y darse cuenta exacta de lo que pasa en el corazón como de puertas adentro, al que no arrastren en pos de sí ni lleven por esas calles o plazas los sucesos del día, la gacetilla impertinente o las vanísimas crónicas y reseñas de los bailes y fiestas; espíritu alumbrado con luz que viene de lo alto, que tiene de la vida la estima y concepto que se merece, y sabe que es campo de batalla, palenque de esforzados adalides, estadio donde corren con ligereza los que quieren ser coronados, sabiendo que nadie lo será sino el que legítimamente peleare. Quien aspire a la vida interior, decídase, desde luego, a llevar una vida recogida, tranquila, sí, y santamente alegre, pero apartada del bullicio y estrépito del mundo, que impediría se oyese a Dios cuando habla; decísase a enfrenar los sentidos, a sujetar la imaginación, a tener a raya los afectos y quereres de la voluntad…

(Continuará…)

“Vida de San José” por el Padre Francisco de Paula García, SI

