[DIFUNDE TU FE CATOLICA] PRIMER JUEVES DE MES: Recemos de manera especial por la Santidad Sacerdotal

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande[ simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

PRIMER JUEVES DE MES: Recemos de manera especial por la Santidad Sacerdotal

“Yo quisiera. Señor, ser Ángel sembrador de piadosos recuerdos y cristianas enseñanzas y despertador de conciencias dormidas o muertas, para ir visitando uno por uno a todos los vecinos de los pueblos y decirles allá en lo más hondo del alma con el acento más penetrante de mi palabra angélica: Hermano, ¿pero no te has enterado que Jesús está en el Sagrario de tu Parroquia? ¿No te has enterado? … Y me llevaría diciéndoselo hasta que se enterara del todo. Yo quisiera ser el misionero de esas parroquias para gritar diariamente y a cada habitante del pueblo: “¡Hermanos, hermanos, Jesús está solo y no quiere ni debe estar solo! Si yo pudiera tener para cada Sagrario desierto un corazón para acompañarte en él y una boca para alabarte y recibirte, ¡qué alegría sentiría mi alma al presentarme delante de Ti en cada uno de ellos y decirte: Corazón Bueno, ya no estás solo!”

Obispo Manuel González “Manual de los Discípulos de San Juan”

Oración para desagraviar a Jesús Sacramentado en la soledad del Sagrario



¡Oh, amabilísimo Corazón de Jesús! Te adoro profundamente en el augusto Sacramento del Altar y traspasada mi alma de dolor y pena por los muchos pecados que se cometen contra Ti, quiero reparar de algún modo tantas ofensas, especialmente las comuniones sacrílegas y tibias y el olvido y abandono con que los hombres Te dejan solo en tantos Sagrarios, en todos los cuales Te adoro humildemente desde aquí, y de un modo especial en el de… (recuerda el primer Sagrario donde amaste a Jesús Sacramentado o bien aquél otro que sabes es poco frecuentado) para lo cual os ofrezco la Santa Misa, Sagrada Comunión y Visita en unión de las alabanzas y homenajes que has recibido y recibes de Tu Madre la Virgen Inmaculada y de los Santos más amantes de la Sagrada Eucaristía.



Jaculatorias o Actos de Amor para repetir a lo largo del día de hoy



Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo

(300 días de Indulgencia. Papa San Pío X)

Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús (100 días de indulgencia. Papa Pío IX, 1860)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet