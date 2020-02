Pachamama & friends: esce video ufficiale vaticano per Querida Amazonia. Ed è agghiacciante.

Connect on Linked in

dal video ufficiale, vedere collegamento sotto

Offriamo ai lettori il video ufficiale vaticano per il lancio di Querida Amazonia.

Molte cose si potrebbero dire ma ne sottolineiamo una soltanto: al minuto 1:13, si incoraggia esplicitamente la Chiesa – in linea con il testo dell’esortazione – “ad arricchirsi con le espressioni spirituali del mondo indigeno”. Vedere: Tutto il peggio di “Querida Amazonia”

Nell’esatto momento in cui la frase si compie, il video riprende la scena dell’apertura del Sinodo. Qui appare la famosa canoa su cui fu portata “in processione” (?) la nota statuetta indigena. Può essere che in quel momento non ci fosse, perché l’inquadratura la taglia, ma in un altro video (di un’altra fonte, qui sotto) si vede come, pochi minuti dopo, su quella stessa canoa, apparisse l’ormai celebre sagoma.

Di seguito si può osservare il trailer vaticano nella sua completezza:

