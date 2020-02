[GLORIE DEL CARDINALATO] S.E.R. Cardinale Pietro Ottoboni (1667-1740)

Connect on Linked in

Di nobile famiglia veneziana, era figlio del generale di Santa Romana Chiesa Antonio Ottoboni e pronipote di Papa Alessandro VIII. Quest’ultimo lo creò cardinale il 7 novembre 1689, a 22 anni dopo aver ricevuto qualche giorno prima gli ordini minori. Ebbe vari incarichi all’interno della curia romana tra cui Soprintendente generale degli affari della Sede Apostolica, governatore di Fermo, di Tivoli e di Capranica, legato ad Avignone e membro di varie congregazioni.

Partecipò con autorevolezza e grande abilità politica a cinque conclavi. Accanto a questi affari di governo, fu mecenate appassionato di tutte le arti e collezionista insigne e infaticabile di monete, libri a stampa e capolavori di artigianato. sin quasi ad esaurire le sue rendite ecclesiastiche ed il patrimonio avito.

Oltre a incoraggiare e patrocinare architetti come lo Juvarra e letterati come Metastasio, creò in Roma una piccola corte di musicisti tra cui Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti ed il giovanissimo George Friedrich Haendel e fece tenere a sue spese per lunghi anni concerti e intrattenimenti musicali presso il Palazzo della Cancelleria. Rimase memorabile la tenzone al clavicembalo tra Scarlatti ed Haendel che si tenne nella primavera del 1709 e catalizzò l’attenzione di tutta Roma.

Accanto a queste attività più profane, si dedicò a varie ed articolate opere di carità nella città Eterna. Ordinato diacono il 13 luglio 1724, sacerdote il 14 luglio, ricevette la consacrazione episcopale da Papa Benedetto XIII il 4 febbraio 1725. Ebbe vasta cura nell’accoglienza dei pellegrini durante il Giubileo del 1725.

Oramai decano del Sacro Collegio, dopo aver compiuto cinquantanni di Sacra Porpora, fu colpito da grave infermità mentre partecipava al suo sesto conclave da cui sarebbe risultato eletto Benedetto XIV e ne dovette uscire. Moriva il 29 febbraio 1740.

