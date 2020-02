I vescovi ucraini di rito latino correggono i vescovi tedeschi

Image by Natalie White from Pixabay

di Edward Pentin, pubblicato su National Catholic Register lunedì 10 febbraio 2020

I vescovi cattolici di rito latino ucraino hanno pubblicato una correzione fraterna dei vescovi tedeschi, affermando che la loro posizione sulle questioni LGBT e il loro atteggiamento nei confronti della legge naturale rispetto al loro “percorso sinodale” è “una minaccia per i fedeli in Ucraina”.



I vescovi, che hanno formulato i commenti in una lettera pubblicata in parte sul sito web cattolico polacco wPolityce.pl , hanno anche incolpato i vescovi tedeschi per le accuse dei protestanti e dei fedeli ortodossi orientali secondo cui la Chiesa cattolica si sta allontanando dalla verità rivelata e hanno invitato l’episcopato tedesco essere fedeli alla Sacra Scrittura e Tradizione.



I firmatari della lettera includono tutti i membri episcopali della Commissione per la famiglia della Chiesa, guidata dal vescovo ausiliare Radoslaw Zmitrowicz di Kamyanets-Podilskyi.



Il percorso sinodale biennale dei vescovi tedeschi, iniziato il 30 gennaio con un’assemblea plenaria, mira ad affrontare le “questioni chiave” derivanti dalla crisi clericale di abuso sessuale e si concentrerà su quattro temi principali: l’esercizio del potere nel Chiesa, la vita sacerdotale oggi, la moralità sessuale, ruolo e posizione delle donne nella Chiesa.



I sostenitori del processo, il primo nel suo genere nella storia della Chiesa, sostengono che si tratti di un processo di ascolto e dialogo, che mira a superare le differenze, trovare soluzioni e condurre a “conversione e rinnovamento”.



Ma i critici si preoccupano che tale processo, che ha già portato a dichiarazioni contrarie all’insegnamento della Chiesa, rappresenti un “parlamento” di una chiesa quasi-protestante, che condurrà in Germania allo scisma e alla fine diffonderà il caos dottrinale in tutta la Chiesa.



Riferendosi in particolare alla commissione episcopale tedesca per il matrimonio e la famiglia, che ha affermato a dicembre che l’omosessualità è una “forma normale di predisposizione sessuale”, i vescovi ucraini hanno indicato una “crisi profonda” nel loro paese a causa dei “nostri vicini occidentali”, e ha sottolineato che la posizione dei vescovi tedeschi su alcune questioni è una “minaccia per i fedeli in Ucraina”, secondo un rapporto del 10 febbraio di Pch24.pl.



Il rito latino è uno dei numerosi riti della Chiesa cattolica nel paese, che comprende lo 0,8% della popolazione ucraina di 42 milioni in un sondaggio del 2018. Gli altri riti includono le chiese rutene e armene e la chiesa cattolica greca ucraina, di gran lunga la più grande, che rappresenta il 9,4% della popolazione ucraina.



Il rito latino ucraino è strettamente identificato con la minoranza polacca della nazione. La sua leadership rimane saldamente nelle mani dei polacchi etnici, ma negli ultimi 10 anni la percentuale di ucraini nativi nominati al suo episcopato è aumentata.



Nella loro lettera del 10 febbraio, i vescovi hanno scritto che “i circoli LGBT stanno compiendo un attacco ideologico di massa contro i nostri giovani e i nostri bambini al fine di corromperli moralmente”. Hanno aggiunto che tali organizzazioni “giustificano le loro attività e la loro propaganda anche con la nuova visione dell’episcopato tedesco”.



“Ci fa male vedere come la propaganda LGBT invochi la vostra stessa formulazione per combattere sia il cristianesimo sia chiunque riconosca la vera antropologia basata sulla Bibbia e sulla legge naturale”, hanno scritto nella lettera.



“Alcuni dei nostri fedeli, che portano il peso dell’omosessualità e di altre ferite nella sfera sessuale, conoscendo tali dichiarazioni della vostra Commissione, si sentono impotenti nella loro lotta per condurre una vita casta”, hanno continuato, aggiungendo che quelli nei matrimoni che sono contrari alla “mentalità contraccettiva di questo mondo” sperimentano anche “profondi dubbi dopo aver letto le vostre opinioni sulla contraccezione”.



Hanno osservato che alla luce del percorso sinodale, i membri della Chiesa cattolica in Ucraina sono stati accusati di allontanarsi dalla verità rivelata e hanno citato la posizione dei vescovi tedeschi come motivo di tali accuse.

“Vedono la vostra posizione non come il vostro insegnamento privato, o addirittura un percorso separato della Chiesa in Germania, ma come la posizione di tutta la Chiesa cattolica”, hanno scritto i vescovi.



Secondo Pch24.pl, hanno affermato che il chiaro insegnamento della Chiesa sulle questioni sessuali, piuttosto che cedere alle proposte LGBT e alla rivoluzione sessuale, sarebbe una risposta migliore alle sfide dei tempi moderni.



La via sinodale della Germania propone di portare la Chiesa in “una direzione opposta che distrugge la vita umana”, continua la lettera. “Li chiude all’amore che è stato portato da Gesù Cristo. Senza questo amore, l’uomo non può essere felice. Certamente, ci sono sempre difficoltà e cadute ma la direzione è importante”, hanno continuato i firmatari, aggiungendo che quella direzione dovrebbe essere quella che porta le persone a vivere la sessualità come un “dono meraviglioso per un uomo e una donna, per creare un’agape-Caritas, un rapporto che è anche un sacramento, una comunione di persone e un dono di nuova vita. “



“Altrimenti stiamo seguendo un percorso di vita in cui l’uomo è soggetto al potere dell’eros”, afferma la dichiarazione, “il che significa che vive senza Cristo, solo e sotto il potere del proprio ego e della propria passione”.

