L’11 marzo, a Verona, per parlare di Tolkien e del suo pensiero politico

di Redazione RS

Mercoledì 11 marzo appuntamento a Verona per parlare col nostro Luca Fumagalli del suo ultimo saggio, “La Società della Contea”, dedicato alla filosofia politica di J. R. R. Tolkien. Si tratta di una preziosa occasione per fare finalmente un po’ di chiarezza sul pensiero politico del famoso autore de “Il Signore degli Anelli” al di là delle lettura ideologiche che, sopratutto in Italia, hanno caratterizzato il dibattito intorno alla sua opera. Siete tutti invitati!

La locandina dell’evento:

Il video di presentazione:

Per chi fosse interessato ad acquistare il volume: http://www.novaeuropa.it/prodotto/il-partito-della-contea-appunti-sulla-filosofia-politica-di-j-r-r-tolkien/

