L’esortazione uscirà mercoledì 12 febbraio e si chiamerà Querida Amazonia (Cara Amazzonia)

Si avvisano i giornalisti accreditati che mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 13.00, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco “Querida Amazonía”, frutto dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale” (6-27 ottobre 2019).

Così riferisce il bollettino dela Sala Stampa Vaticana.

