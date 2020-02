Nuovi deragliamenti bergogliani: “Dio non è Mandrake e non ha la bacchetta magica”

Connect on Linked in

“Alle volte ci vengono teorie che ci fanno presentare un Dio astratto, un Dio ideologico… Un’idea, perfetto; e che ti provano l’esistenza di Dio come fosse una matematica “, invece “i santi… Hanno capito cosa è credere in un Dio che è Padre e non in un dio-Mandrake, con la bacchetta magica”. Lo ha detto Papa Francesco in un’intervista a Tv2000, riferisce l’ANSA.

Al netto delle solite colorite ambiguità, aggiungiamo una nota sulla frase “e che ti provano l’esistenza di Dio come fosse una matematica“. Risulta insegnamento definitivo quanto segue:

“La santa Chiesa, nostra Madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana partendo dalle cose create” [Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm., 3004]

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet