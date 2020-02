Quando il vicepresidente leghista del consiglio comunale di Firenze ti fa l’elogio del laico-massone

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Emanuele Cocollini con Matteo Salvini (foto da qui)

Su Radio Spada, come noto, non manchiamo di bastonare politicamente a destra e a manca. La Lega non gode di corsie preferenziali e più volte siamo stati costretti a mostrare al pubblico i disastrosi scivoloni della sua dirigenza.

L’ultima novità arriva da Firenze dove il vicepresidente del consiglio comunale – E. Cocollini – ha fatto l’elogio di Lando Conti, rivendicandone la laicità e la fede massonica.

La stessa Wikipedia traccia dell’ex sindaco questo quadro biografico:

Entrò giovanissimo nel Partito Repubblicano Italiano, fu iscritto all’Associazione Mazziniana Italiana (A.M.I.), alla Fratellanza Artigiana d’Italia con sede a Firenze e alla Massoneria, essendo stato iniziato nella Loggia “Mazzoni N. 62” (Grande Oriente d’Italia) di Prato il 22 novembre 1957. Oggi una Loggia del GOI porta il suo nome: “Lando Conti N. 884”. Nel 1959 si era trasferito nella loggia “La Concordia” N. 110 di Firenze e nel 1970 figura tra i fondatori della Loggia “Costantino Nigra” N. 714, sempre di Firenze. In seguito, passò alla loggia “Abramo Lincoln” che oggi è a lui intitolata. Nel 1974 fu Gran Cappellano dell’ Arco Reale. Nel 2006 è stato proclamato Gran Maestro Onorario alla memoria. […]

Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio 1986, nella zona di Ponte alla Badia (dove oggi gli è stata intitolata una via), l’ex sindaco, mentre in auto, solo, stava andando in consiglio comunale, fu assassinato con diciassette colpi di pistola. Nella stessa serata, con una telefonata anonima a un giornale milanese, le Brigate Rosse – Partito Comunista Combattente (BR-PCC), rivendicarono l’attentato.

Di seguito il video di Cocollini, reperito sulla bacheca pubblica di Puccio Vannetti:

