RD: “Vaticano conferma che NON è chiusa porta a ordinazione uomini sposati”

Il sito Religion Digital è sicuramente vicino alla sensibilità vaticana. E titola: El Vaticano confirma que “no está cerrada” la posible ordenación de hombres casados. Insomma: “Il Vaticano conferma che NON è chiusa la porta all’ordinazione uomini sposati”.

Czerny y Tornielli coincidieron en que la ordenación de sacerdotes casados “puede ser discutida en el futuro” y continuarán “siendo temas de debate, discernimiento y oración” tras la publicación este miércoles de la exhortación ‘Querida Amazonía’.

Il cardinale Czerny (ultraprogressista) e Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione, hanno chiarito che il tema può essere discusso in futuro, essendo tema di dibattito e discernimento.

Nel consueto vortice di ambiguità, il portavoce papale Bruni rimane più prudente. Riferisce Il Dubbio:

Alla domanda sul fatto che i Vescovi nel documento finale a maggioranza avevano chiesto l’apertura all’ordinazione sacerdotale di uomini sposati nel casi, come l’Amazzonia, dove c’è carenza di sacerdoti e che il Papa non ha invece fatto aperture di nessun tipo, Bruni dice: «L’Esortazione apostolica è magistero, il documento finale dei vescovi non lo è».

Bruni ha ricordato comunque che di recente, quando è esplosa la polemica sollevata dal volume pubblicato dal cardinale Robert Sarah indifesa del celibato dei preti con il contributo del Pontefice emerito che poi ha deciso di ritirare la firma dal volume, aveva già avuto modo di ricordare che la posizione di papa Francesco sul celibato è nota. Come a dire che papa e papa emerito non hanno posizioni contrastanti sul tema. Il Pontefice in proposito sul volo di ritorno da Panama disse: «Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa».

D’altro canto, pare evidente la reazione interessata dell’ultraprogressista card. Marx: “Papa avvia ricezione Sinodo rilevante per Chiesa mondiale”

