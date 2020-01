“Veggente” Marija: «Papa Francesco uomo di preghiera», «con delizia del cuore», «Papa che ama»

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Su questo tema avevamo già pubblicato un paio di articoli:

Ora si aggiunge un nuovo tassello. La veggente Marija qualche tempo fa ha rilasciato, di fronte a una folla, dichiarazioni entusiastiche per Francesco. A voi il video, dal minuto 33:00. Anche qui: commenti superflui.

Ricordiamo ancora una volta che, al netto di questi fatti, per chi nutrisse qualche residuale dubbio sulla evidente non credibilità delle apparizioni (pseudo)mariane di Medjugorje, c’è la raccolta: [Dossier Medjugorje] Perché il fenomeno Medjugorje non c’entra nulla col Cattolicesimo

