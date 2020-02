[Video] E la gospa deragliò pure sull’aborto: “I bambini abortiti non vanno nel limbo”

Ecco emergere un nuovo scivolone della gospa, che a quanto pare sa poco o nulla di Dottrina Cattolica.

I bambini abortiti? Non vanno nel limbo ma direttamente in paradiso. Insomma: la distinzione tra peccato originale e peccato attuale – uno dei cardini fondamentali della Fede – sarebbe irrilevante.

Del resto, che la Chiesa insegni tradizionalmente l’esatto contrario della gospa è cosa nota. Pio XII ha affermato in maniera inquivocabile:

Nella presente economia non vi è altro mezzo per comunicare questa vita al bambino, che non ha ancora l’uso della ragione. E tuttavia lo stato di grazia nel momento della morte è assolutamente necessario per la salvezza; senza di esso non è possibile di giungere alla felicità soprannaturale, alla visione beatifica di Dio. Un atto di amore può bastare all’adulto per conseguire la grazia santificante e supplire al difetto del battesimo: al non ancora nato o al neonato bambino questa via non è aperta.

Ecco il video della “veggente” Mirjana, al minuto 1:15:

Qui altri articoli sulle follie medjugoriane.

