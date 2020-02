[Video] E Vicka confermò: gospa dice «tutti preghiamo lo stesso Dio»

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Un nuovo tassello si aggiunge al quadro ambiguo e anticattolico delle (pseudo)apparizioni di Medjugorje. Dopo questi due articoli:

Ecco un “nuovo”, imbarazzante, video di Vicka che certifica – a distanza di decenni da quel 1981 – come la gospa (che non è Maria SS.) e i suoi equivoci non abbiano nulla da spartire con la Fede:

Qui potete consultare un nutrito DOSSIER sulle “apparizioni” di Medjugorje.

