[AL PIE DEL TRONO VACANTE] Los Cuadernos de la Restauración

Connect on Linked in

Por Luca Fumagalli y Piergiorgio Seveso (che ringraziano gli amici spagnoli e ispanofoni per la consulenza)

En el nuestro pequeño mundo “sedevacantista”, todavia este discurso podría aplicarse a toda la galaxia “tradicionalista”, nos encontramos con figuras que podríamos definir, a su manera, antitética y complementaria.

El primero grupo incluye a aquellos que están experimentando la crisis actual de la Iglesia como un hecho de actualidad, vinculado más a la crónica que a la historia. A menudo son los hijos del “shock de Bergoglio”. Comentan con pasión e indignación legítima sobre la última necedad de Francisco, ciertamente de alguna manera saben que la crisis de la Iglesia ha alcanzado casi la edad de jubilación; sesenta años y más, pero están emocionalmente afectados solo por los asuntos actuales: los excesos de ciertas parroquias, el malestar moral en el clero modernista, la alineación del Vaticano con las posiciones más progresistas, globalistas, filantrópicas o “izquierdistas”.

Estan los que corren más riesgo de construyir una memoria histórica efímera: “Ratzinger era ciertamente mejor”, “Wojtyla estaba en contra del comunismo y contra el aborto”, “Montini llevaba la tiara y Juan XXIII incluso el camauro”. El el pasado reciente tiene el riesgo de ser idealizado por ellos, endulzado, relleno o seleccionado a la baja. Y se necesita una contracultura y una contrahistoria de la Iglesia para enderezar algunas locuras, una reconstrucción benevolente lisiada que corre el riesgo de convertir “los verdugos del catolicismo” en moderados “limitadores de daños”.

Otros, más acostumbrados a la buena prensa y a la lectura de “nuestros libros”, tienen una idea más clara, por muy resumida, de la subversión que tuvo lugar con el “Concilio Vaticano II”.

Si en ellos está lo suficientemente claro es la visión de lo que sucedió, cómo a menudo se desempaqueta con visiones hiper – conspiraciónistas.

Van desde una sola y vasta trama judío-masónica (en la escolta, por supuesto, de textos bien merecidos y fundamentales como los, por ejemplo, de Maurice Pinay o Leon de Poncins, pero tal vez también de cosas menos adamantinas como la lista Pecorelli, hasta las numeraciones abstrusas de algunas revistas italianas), a visiones más paroxísticas y extremas que van desde el papado oculto de Siri a Pablo VI secuestrado por fuerzas misteriosas y reemplazado por un parecido (como el “desaparecido” Paul McCartney para el resto) hasta que llegan a las excentricidades de Minutella.

Es típico de una cultura clandestina y clandestina de facto, como la del catolicismo romano integral de hoy, elaborar (también) teorías históricas que, aunque parten de datos reales (por ejemplo, la falta de autoridad), inserten elementos dudosos y no probados, visionarios (o peor “aparicionistas”) y quimérico en la reconstrucción de los hechos.

Es un aspecto inevitable, contenible, corregible, pero aún inevitable.

Estas figuras con la visión más simple de la historia de la Iglesia están acopladas y contrastadas con las de lo “histórico”.

Cifras claramente minoritarias, dado que el estudio (serio) requiere una gran disponibilidad de tiempo y una libertad (al menos parcial) de ocupaciones serviles, se esfuerzan, de una manera más reflexiva y articulada, para escapar de las trampas de una visión sectorial o parcial de la crisis de la Iglesia, y empiezan a analizar la génesis histórica de la crisis modernista y su desarrollo oculto en el siglo XX, pero esencialmente retrocediendo, al jansenismo y al regalismo de las cortes reales europeas, al protestantismo y aún más a las corrientes heterodoxas de la corriente “Renacimiento” hasta las antiguas herejías medievales o incluso antes de las herejías cristianas de los primeros siglos de la era cristiana.

En esta dirección, no faltaron estudios serios, desde Delassus hasta Meinvielle, desde Benigni hasta Innocenti: son textos que en algún sentido distinguen la biblioteca de un católico integral, pero en una pieza como esta, tratamos más con el marco que con la imagen (un buen marco vale la mitad de la imagen). A menudo, la tentación de estos eruditos de hoy en pie en medio de las ruinas del Catolicismo romano, a veces pestilitos, ligeramente mareados y cubiertos de polvo y escombros, es comenzar a escribir los “Cuadernos de la Restauración”. Como en esas series de televisión estadounidenses dedicadas a cold case o al perfil de asesinos en serie, comienzan a trazar, en una serie interminable de pizarras de plástico, una red muy densa de contactos, históricos, ideológicos, teológicos que gradualmente termina cubriendo muchos paredes. “Por eso hemos ido tan lejos”, exclaman los eruditos, “esa vez la Inquisición no cumplió con su deber, esa otra vez el obispo o el príncipe, inconsciente o cómplice, protegió a ese hereje, esa conventicola, esa otra congregación”. Poco a poco, el tipo de erudito integral encuentra al hereje más escondido en los pliegues de la historia, encuentra intrigas, cómplices y aliados insospechados: en él también se monta una especie de espíritu inquisitivo retrospectivo, que a veces (esta es la peor tentación que se encuentra enfrentar) se parece peligrosamente a esa arrogancia del “modernista” que juzga, creyéndose más “iluminado”, todo el pasado.

En aquellos “cuadernos” amarillentos y a veces grasientos para la compulsión continua, densa con nombres, fechas, circunstancias, el erudito integrista escribe la parábola dramática del Catolicismo romano a través de los siglos, la lista de sus enemigos internos y externos, las terceras y las cuartas fuerzas que nos llevaron directa o indirectamente a la abominación y la apostasía de hoy.

Con la composición cada vez más profunda y progresiva de este mosaico de traición e infidelidad, la intolerancia crece en el corazón de ese erudito hacia aquellos que no entienden el alcance del esquema, hacia aquellos que no lo siguen (tal vez porque tiene otro o no tiene ninguno), hacia aquellos que no captan su centralidad absoluta.

El erudito se ve rodeado de insuficiencia, ignorancia, tal vez incluso traición y malicia.

Si el “Vaticano II” fue la coronación de todos estos errores, debe comenzar nuevamente, probar a los perpetradores antiguos y modernos, se necesitan diez, cien, mil procesos cadavéricos, al menos virtuales, para poder comenzar de nuevo a “Instaurare omnia in Christo”, casi para purificar la historia y la memoria.

¿Quién recogerá estos “Cuadernos de Restauración”? Es obvio, el nuevo Papa católico que vendrá un día (no como los intrusos u ocupantes actuales), el que está de acuerdo con el espíritu del Inmaculado Corazón de María (y aquí el Sr. Salvini no tiene nada que ver con eso), lo que hará de alguna manera compartiendo la historia de la Iglesia (que obviamente nunca se ha detenido por completo, pero simplemente, retomando una historia de Alessandro Gnocchi y Mario Palmaro, ha caído en un sueño letárgico hecho de hechizos y malias heréticas).

Este futuro Papa tendrá en el escritorio pontificio (ya el Papa estuviere en el Vaticano o en alguna catacumba en las afueras del mundo) todos los “cuadernos de la Restauración” escritos y enviados por los diversos fieles eruditos integrales en estos largos años de vacaciones de la Sede Apostólica. Serán cuadernos arrugados, revistas brillantes, conferencias blindadas, presentaciones en power point o diagramas de flujo.

¿Los leerá el Papa? ¿O cómo un nuevo Alejandro Magno, con un golpe de espada, liberará la mesa? Esperamos estar allí para poder verlo y poder contárselo, queridos lectores.

En vísperas de la fiesta de san Pío X, 2 de septiembre de 2019

Elenco delle puntate precedenti

I sottoscala dell’esistenza

Catacombe e osterie

Aberrazione e abitudine

Thuc: un vietnamita per amico

101 personalità sedevacantiste

Monsignor Joseph Selway un nuovo vescovo per la Sede vacante

In morte dell’abbè Jean Siegel

Non possumus arriva in Francia

Non possumus arriva in Francia: una nuova puntata

In mortem di S.E.R. Mons. Francis Slupski CSSR

Policentrismo sedevacantista: una mappa

Sede vacante e guerra civile

Roma senza Papa: un romanzo di Guido Morselli

Rocche, fortilizi e casematte

Un nuovo vescovo sedevacantista James Carroll

Monsignor Paul Petko (1956-2018) In memoriam

La sindrome della trattoria semivuota

In memoria di Padre Joseph Collins

[At the foot of the vacant throne] “Fortresses, forts and bunkers”

[Au pied du trône vacant] “Forteresses, Fortalices et casemates”

[U podnóża pustego tronu] Twierdze, Forty i bunkry

[Al pie del trono vacante] “Fortalezas, fortalices y bunkers”

La Tesi di Cassiciacum spiegata in inglese

I quadernetti della restaurazione

Padre Cekada a colloquio con Pio XII sulla riforma della Settimana santa

[AT THE FOOT OF THE VACANT THRONE] The notebooks of Restoration

Puntate onorarie:

Orgogliosi di essere la vergogna della Tradizione

Radio Spada: cinque anni di battaglie

Una rivisitazione della Traviata

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet