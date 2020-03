Anche il sindaco di Sassuolo ha affidato la città alla Vergine Maria.

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

>>> IMPORTANTE: Petizione: “I sindaci consacrino le loro città al Cuore Immacolato!” (come a Venezia) <<<

Il 13 marzo avevamo dato la notizia: “Epidemia: sindaco di Venezia consacra città a Cuore Imm. e si inginocchia con fascia tricolore”.

Apprendiamo ora che qualche giorno fa (11 marzo) anche il Sindaco di Sassuolo, ha fatto un atto di pubblico affidamento alla Vergine Maria, per ottenere la Sua protezione sulla “città di Sassuolo, tutti i concittadini, gli ammalati, i volontari, i medici e gli infermieri che quotidianamente affrontano in prima linea questo momento difficile”. Contestualmente è stato deposto un mazzo di fiori in grembo alla statua della Madre di Dio.



Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet