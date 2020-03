Basta bufale. Il decreto afferma che ci si può recare ai luoghi di culto. Come? Basta leggere il testo.

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Giornate convulse e cariche di contraddizioni.

Abbiamo visto la CEI – tra fughe in avanti e retromarce – arrivare a sostenere di aver chiuso le chiese “per senso di appartenenza alla famiglia umana”: La CEI chiude le chiese “non perché lo impone lo Stato ma per senso di appartenenza alla famiglia umana”.

Ma fortunatemente non è mancata anche qualche buona notizia:

Tuttavia, nel marasma generale, ha continuato a diffondersi una credenza falsa o, detto in altri termini, una bufala. Ovvero che l’accesso ai luoghi di culto sia assolutamente vietato.

Nulla di più assurdo. Basterebbe leggere il Q&A diramato dal governo per averne la conferma. Alla voce “CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE“, questione 2, è scritto:

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

Rispettando lo spirito e la lettera del decreto e senza commettere imprudenze o atti fuori luogo è dunque possibile recarsi ai luoghi di culto per pregare, onorare immagini, accendere candele, venerare reliquie, ecc.

Cerchiamo di mettere fine alle inesattezze su questo punto.

