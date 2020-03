Bergoglio, nuovo libro: “Dio è «difettoso», ha «malattia» della misericordia, giudizio universale sarà «abbraccio»”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nuovo libro di Bergoglio con don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, annunciato sul Corriere. Il titolo è “Io credo, noi crediamo”.

Crediamo in cosa? Verrebbe da chiedere, dato che le anticipazioni sono da brividi.

Così, ad esempio, sul giudizio universale:

Non lo so… perché non ho partecipato alla prova del giudizio universale…

Se devo pensare a come sarà il giudizio mi viene in mente… un abbraccio.

Il Signore mi stringerà e mi dirà: qui sei stato fedele, qui non molto; ma vieni, facciamo festa perché sei arrivato. Egli perdonerà gli sbagli che ho commesso — ne sono sicuro — perché ha un «difetto»;

Dio è «difettoso», «zoppica»: non può non perdonare. È la «malattia» della misericordia.

(…) A me piace pensare così. Io non penso al giudizio universale come a un bilancio.

