Coronavirus, #iorestoacasa? Il kit per studiare la crisi nella Chiesa

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Da RS-Encyclopædia riproduciamo la sezione Concilio Vaticano II e crisi nella Chiesa postconciliare – solo una delle tante presenti nell’enciclopedia – e la mettiamo a disposizione dei lettori. Fatene buon uso e non mancate di visitare il resto.

In questi quasi otto lunghissimi anni abbiamo pubblicato migliaia di articoli sulle più svariate materie. Al netto di quelli strettamente legati all’attualità e di molti altri d’occasione, tantissimi hanno contribuito a dipingere un quadro dalle tinte vivissime che mostra concetti e analizza temi fondamentali per il cattolico del XXI secolo. La policromia racconta confronti e dibattiti ma soprattutto esplicita argomenti di molteplici campi del sapere: accanto ai temi certi e definiti, abbiamo affrontato anche tutte le materie più dibattute e divisive dell’oggi, proprio in quel che resta del campo di Dio.

Questioni generali su Vaticano II e modernismo

Commenti e fatti specifici

Padre Guido Matiussi e la sua militanza antimodernista

Resistenze al neomodernismo

Riflessioni generali e dibattiti sui modi della resistenza

Documenti: il contributo al dibattito di Arnaldo Vidigal Xavier Da Silveira

Fatti e persone legate a vario titolo alla resistenza al neomodernismo

L’errore ecumenista (origini, sviluppi e prove contrarie)

Dottrina Cattolica vs ecumenismo

Santità vs ecumenismo (da rivedere)

Gli errori del Novus Ordo Missae e altre follie liturgiche

La Buona Liturgia, antidoto contro la liturgia vaticansecondista

Avvento e Tempo di Natale

Tempi Ordinari (dopo Epifania e dopo Pentecoste)

Quaresima

Santa Pasqua, Ascensione e Pentecoste

Argomenti Vari

Errori e misfatti del (e nel) regno di Francesco (e di J. M. Bergoglio in generale)

Sezione aggiornata a parte attraverso l’articolo collegato qui.

Errori e misfatti del (e nel) regno di Bendedetto XVI (e di J. Ratzinger in generale)

Errori e misfatti del (e nel) regno di Giovanni Paolo II (e di Karol Wojtyła in generale)

Errori e misfatti del (e nel) regno di Giovanni Paolo I (e di A. Luciani in generale)

Errori e misfatti del (e nel) regno di Paolo VI (e di G. B. Montini in generale)

Errori e misfatti del (e nel) regno di Giovanni XXIII (e di A. Roncalli in generale)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet