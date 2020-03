[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA PÁGINA INTEGRISTA

Connect on Linked in

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA PÁGINA INTEGRISTA

Pese a nadar contracorriente, no estar a la moda y no sentir con la mayoría, seguimos en la misma línea.

Ser integrista significa defender la integridad del Dogma, afirmar todas y cada una de las verdades de Fe que la Iglesia nos enseña; sea por su Magisterio Ordinario, sea por su Magisterio Extraordinario, con todo lo que significan estas verdades, con todas las consecuencias que se derivan de ellas.

Significa estar convencidos de que la Fe es Una, y que si se niega la más pequeña de las verdades de Fe, o se la pone en duda, se las niega o pone en duda a todas.

Ser integrista significa pues adherir y prestar asentimiento interno a la totalidad del Magisterio de la Iglesia, también a su Magisterio político, con todas las consecuencias que se desprenden de esto. Significa tener como enemigo mortal al liberalismo, y defender la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Como se ve, la palabra está preñada de sentido Católico. Queremos pues, ser integristas.



Declaración del Arzobispo Monseñor Thuc

“…La única Misa que agrada a Dios es la Misa de San Pío V, la cual es ofrecida por pocos Sacerdotes y Obispos, entre los que me cuento a mí mismo.

Por lo tanto, en lo que me sea posible, abriré Seminarios para educar candidatos para este Sacerdocio, que es el único agradable a Dios.

Además de la “Misa nueva ,” la cal no agrada a Dios, hay muchas otras cosas que Dios rechaza, como por ejemplo, cambios en la Ordenación de Sacerdotes, así como en los Sacramentos de Confirmación y de Extremaunción.

Aún más, los “sacerdotes” (1) del Novus Ordo ahora se apegan:

1) Al Modernismo

2) Al falso Ecumenismo

3) La adoración [o culto] al hombre;

4) A la libertad de abrazar cualquier religión;

5) La resistencia a condenar herejía y a expulsar a los heréticos.

En consecuencia, porque soy hasta ahora un Obispo de la Iglesia Católica Romana, considero que la Silla de la Iglesia Católica Romana está vacante; y me corresponde a mí, como Obispo, hacer todo lo que sea necesario para que la Iglesia Católica y Romana, perdure en su misión por la salvación de las almas.”



+ Arzobispo Peter Martin Ngo-Ding-Tuch25 de Febrero de 1982 NOTAS ACLARATORIAS

1- Los Católicos que hemos optado por el Sedevacantismo NO aceptamos los cambios de ritos introducidos en la neo-iglesia por Giovanni Batista Montini (Paulo VI), y por tanto, TAMPOCO ACEPTAMOS la validez de los “sacerdotes” y “Obispos” ordenados, consagrados, por este rito nuevo. Aunque algunos “celebren” la Misa según el Rito de San Pío V, ésta no es válida, a menos que el sacerdote que la diga esté válidamente ordenado, por un Obispo consagrado a su vez por el Rito Católico Tradicional. Tal vez le interese leer también éste otro artículo…LINAJE EPISCOPAL EN TIEMPOS DE CATACUMBAS

