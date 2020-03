[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LOS SACRAMENTALES, poderosa ayuda contra los enemigos del alma

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LOS SACRAMENTALES, poderosa ayuda contra los enemigos del alma

En estos días de psicosis social por la “epidemia del coronavirus chino”, los Católicos debemos en todo momento ENCOMENDARNOS a la Divina Providencia, la que nos sostiene y alimenta; la mejor manera es por medio de María, Nuestra Santa Madre, que nunca desampara a quien a Ella se acoge con total confianza.

No olvidemos que la Santa Madre Iglesia ha aprobado diferentes medios materiales, sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos, indulgencias y también PROTECCIÓN frente a los enemigos del alma y del cuerpo. NO SON AMULETOS, sino que precisan que usemos de ellos con Fe sincera y según estipula la Iglesia, siempre con un propósito claro de llevar una vida cristiana ejemplar.

SACRAMENTALES CATÓLICOS que nos previenen y sanan de males espirituales y corporales

EL AGUA BENDITA (agua y sal exorcizadas y bendecidas por un Sacerdote según el Ritual Romano; ideal usarla por la mañana para santiguarnos, rociar la casa con ella de vez en cuando; en estado de gracia perdona los pecados veniales)



EL SANTO ROSARIO (la Virgen prometió Su ayuda incondicional a los que a diario la honren con el rezo del Rosario; siempre es bueno llevarlo en una bolsa o cartera, aparte de los objetos profanos. Lleva contigo siempre un Rosario)

EL DETENTE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS(poderoso escudo con el símbolo del Amor de Cristo por las almas; llévalo contigo, colócalo en el coche, puerta de casa, mesa de trabajo, para que siempre te acompañe el recuerdo y protección del Sagrado Corazón)

EL BENDITO ESCAPULARIO DEL CARMEN (la librea de los Hijos de María, los que a Ella están consagrados y que por tanto disfrutan de la protección de la Virgen; mejor siempre en tela, la Medalla Escapulario está bien para el aseo)

LA MEDALLA MILAGROSA (regalo de María Purísima a Santa Catalina Labouré; recordatorio de las enormes gracias que podemos recibir por manos de la Madre de Dios si a Ella recurrimos en nuestras angustias)

LA MEDALLA DE SAN BENITO (donde se encierran varias oraciones de exorcismo contra los espíritus malignos)

