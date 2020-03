[DIFUNDE TU FE CATOLICA] MARIE JULIE JAHENNY, la estigmatizada del Fin de los Tiempos

Connect on Linked in

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

MARIE JULIE JAHENNY, la estigmatizada del Fin de los Tiempos

Nació el 12 de Febrero de 1850, en un pequeño poblado de Bretaña francesa, al oeste de Francia, llamado Blain. Fue la mayor de cinco hijos, educada por sus padres, sencillos aldeanos en esa Fe viva por la cual son conocidos los bretones. Cuando contaba con cinco años de edad, sus padres emigran a La Fraudais, en la misma Bretaña. Nuestro Señor la bendijo con muchas gracias desde el día de su Primera Comunión y ella, le correspondió con devoción creciente.

Marie-Julie ingresó en la Tercera Orden Franciscana con apenas veinte años, para ayudar al mundo a santificarse. En 1873 recibió del Cielo el más importante regalo místico, el mismo que recibiera su Padre San Francisco: los Estigmas de Cristo; heridas santas que llevará desde los 23 años hasta su muerte, 60 años más tarde. Durante toda su vida sufrió en su cuerpo las Llagas de Nuestro Señor en grado más visible que ninguna otra persona los ha llevado en la Historia de la Iglesia.



El caso de la estigmatización de Marie-Julie es único: además de las Cinco Llagas, en manos, pies y costado, Marie-Julie sufrió también, las heridas infringidas por la Corona de Espinas, y la Llaga del los Hombro que Jesucristo Nuestro Señor padeció al cargar la Santa Cruz (1). A todo esto, Marie-Julie padeció las heridas causadas por los azotes en la espalda de Cristo, así como otras más de un significado místico. En consecuencia, Marie-Julie vivió una vida de sufrimiento continuo, como Alma Víctima, en su pequeña cabaña de la aldea de La Faudrais, cerca de Blain.



Había sido elegida por Nuestro Señor para hacer reparación por los pecados de Francia y del mundo. En compensación, Dios Nuestro Señor la favoreció con frecuentes visitas, de Él mismo y de la Santísima Virgen María, además de adornarla con el don de Profecía.



Con exactitud predijo las dos Guerras Mundiales, la elección del Papa San Pío X, varias persecuciones de la Iglesia, los castigos designados a Francia por su Apostasía. Muchas de sus Profecías han quedado sin publicarse. Sin embargo, sus advertencias para los Últimos Tiempos deben ser leídas por aquellos que “tengan oídos”. Marie-Julie tuvo el maravilloso don de la Hierognosis (2) y así, podía distinguir el Pan Eucarístico del pan ordinario, los objetos benditos de los que no lo eran; sabía decir el lugar de donde venían las reliquias y finalmente, bendecida también por el don de Lenguas, podía entender los cantos y oraciones sagradas de cualquier idioma.



Desde el 28 de Diciembre de 1875, con veinticinco años de edad, sobrevivió hasta los 30 con el alimento Eucarístico: la Sagrada Comunión que recibía a diario (3). El Doctor Imbert-Gourbeyre, que anteriormente había examinado otros fenómenos en Marie-Julie, comprobó que durante ese período de tiempo no tuvo ninguna excreción líquida o sólida. También, cuando estaba en éxtasis, no sentía ningún dolor ni era molestada por la intensidad de la luz. Algunos de estos éxtasis estaban acompañados de levitación y en ese momento su cuerpo no pesaba nada.

Durante uno de sus éxtasis; a su lado, fieles seguidores tomaban nota de todas las Revelaciones que recibía durante estos momentos de intimidad con Dios o con la Virgen



Marie-Julie, hacia el fin de sus días quedó ciega, sorda, muda y tullida; subsistió milagrosamente con el Santísimo Sacramento en los últimos años de su vida. Su continuo Calvario terminó el 4 de Marzo de 1941, con la admiración de numerosos científicos que la examinaban continuamente, también con el desprecio de los descreídos y de los orgullosos; con la devoción de sus amigos de toda la vida, como Monseñor Fourier, Obispo de Nantes y del grupo de quienes difundían sus Mensajes (4) y sus penas a un mundo ingrato e indiferente.





NOTAS ACLARATORIAS

1- San Bernardo le preguntó al Divino Salvador, cual fue Su dolor en la Pasión más desconocido por los hombres. Jesús le respondió: “Tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual cargué Mi pesada Cruz; esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré todo lo que por ella pidas…” 2- La Hierognosis es el don sobrenatural de reconocer las cosas santas (objetos benditos, agua bendita, reliquias, etc) diferenciándolas inmediatamente y sin vacilación de los objetos profanos o aquellos que aún siendo religiosos, no bendecidos por un Sacerdote. Igualmente, el don de la Hierognosis, hace diferenciar a los hombres consagrados (sacerdotes o religiosos) de otros que no lo son, aunque vayan sin hábito o distintivo sacerdotal.

3- La Inedia es el don sobrenatural con el que Dios permite que un alma se sostenga tan solo mediante la Sagrada Comunión; si se tratan de alimentar de forma normal, terminan devolviendo el alimento; existen numerosos casos en la Historia de la Mística, como el de Teresa Neumann.

4- Profecías que -Dios mediante- esperamos publicar en los próximos días.

