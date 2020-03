[DIFUNDE TU FE CATOLICA] ORACIÓN ANTE JESÚS CRUCIFICADO

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

ORACIÓN ANTE JESÚS CRUCIFICADO

“El cristiano que medite atentamente en la vida, Pasión y Muerte del Señor, encontrará allí en abundancia,todo lo que le es necesario para progresar en su vida espiritual, sin necesidad de ir a buscar fuera de Jesús algo que le pueda aprovechar mejor”

(Tomas de Kempis. La Imitación de Cristo) “Nuestro tiempo no es tiempo de temor ya que somos testigos de un Dios que ofreció la vida para lograr hacerse amar. La Pasión de Jesús fue llamada un exceso, por lo cual nadie que la medite podrá seguirle a medias. Si quieres crecer en la vida del espíritu, piensa todos los días en los padecimientos del Señor porque pensando en ellos es imposible que no te llenes de amor y fortaleza; amor capaz de relativizar los demás efectos en comparación con el suyo, y fortaleza para sobrellevar con gozo las pruebas y las cargas inevitables de la vida.¿Quién podrá temer si se abraza a la Cruz de Nuestro Redentor?”

(San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia) “Pues no quise entre vosotros sino a Jesucristo, y Éste Crucificado” (San Pablo, I Carta a los Colosenses, cap.11, vers.2)

IMPORTANTES INDULGENCIAS que podemos lucrar mediante esta Oración

Con esta Oración podemos ganar una Indulgencia Plenaria si la rezamos después de recibir la Sagrada Comunión, delante de una imagen de Jesús Crucificado y pidiendo por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. (Papa Pío IX, 13 de Julio de 1858)

El Papa Pío XI otorgó además 10 años de Indulgencia cuando se rece en cualquier otro momento y lugar (2 de Febrero de 1934)

