[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Profecías de Marie-Julie Jahenny (I) “La Iglesia estará abandonada, sin su Cabeza Suprema, quien la gobierna y la dirige…”

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Profecías de Marie-Julie Jahenny (I) “La Iglesia estará abandonada, sin su Cabeza Suprema, quien la gobierna y la dirige…”

“Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el Santuario y la fortaleza, y quitarán el Sacrificio Perpetuo, y pondrán la abominación desoladora…”

(Profeta Daniel, cap. 11, vers. 31)



INTRODUCCIÓN



Para entender el bien estas Revelaciones Privadas (en las que libremente se puede creer o no, sin comprometer la Fe Católica) comencemos por asumir que la Apostasía de nuestro mundo actual es una realidad indiscutible: olvido de Dios, renuncia a la Verdadera Fe, relajamiento moral y de las costumbres… es un hecho ya profetizado desde antiguo, recogido en la Sagrada Escritura y hasta advertido por Nuestro Señor Jesucristo, como fielmente lo recoge el Evangelista San Lucas: “Pero cuando volviere el Hijo del hombre, ¿hallará Fe sobre la tierra?” (1)

Precisamente es esta duda de Nuestro Señor, la que nos hace entrever que cuando Él regrese al final de los Tiempos -que no es lo mismo que el Fin del Mundo- apenas quedarán almas que profesen la Verdadera Fe Católica, algo que se ajusta bastante a los días presentes. La Apostasía de la Sociedad es evidente, porque de hecho el mundo siempre ha sido un enemigo del alma; máxime desde que la Jerarquía Católica, frente al desenfreno social de las últimas décadas, ha optado por callar, cuando no colaborar directamente a la descristianización; naciones otrora Católicas, como España o Irlanda, son ahora focos de impiedad, en gran parte debido al silencio cómplice y agradecido de los “Obispos” y Conferencias Episcopales, que miran para otro lado ante disposiciones anti-cristianas de sus gobiernos, mientras que éstos sigan subvencionando al “clero”.



Como Católicos, nos preocupa la deriva de tantas almas que andan engañadas por la falsa iglesia, la que surgió del “Concilio Vaticano II”, y que cada vez se aleja más de la genuina Fe Católica, para amoldarse a los caprichos y modas una sociedad corrupta y liberal… “Cuando viereis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, en el Lugar Santo, el que leyere entienda” (2)



La aparición de Jorge Mario Bergoglio, que usurpa la Cátedra de San Pedro como “Francisco”, confirma las muchas advertencias que, tanto a través de Videntes como Marie-Julie Jahenny así como de manifestaciones de Nuestra Señora, como en La Salette, bien podría cumplir aquella advertencia del Primer Papa, San Pedro:



“Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la Apostasía ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el Templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto?” (3)





NOTAS ACLARATORIAS



1- Evangelio de San Lucas, cap. 18, vers. 8

2- Evangelio de San Mateo, cap. 24, vers. 15

3- II San Pedro, cap. 3, vers. 3-4





PROFECÍAS DE MARIE-JULIE JAHENNEY “La Iglesia estará abandonada…”

Marie-Julie Jahenny ve el triunfo temporal de la Masonería, a los sacerdotes mundanizados… todos estos enemigos quieren hacer de las iglesias teatros, salas de bailes, centros sociales… y continúan en la búsqueda implacable de OBTENER EL CESE DE LA SANTA MISA.





Revelaciones de Nuestro Señor

“La Iglesia estará abandonada, sin su Cabeza Suprema, quien la gobierna y la dirige… Por mucho tiempo la Iglesia será privada de toda oración, de todos los oficios; exiliada de Dios y de los Santos. Ellos también intentan remover todos los Crucifijos y estatuas de los Santos de todas las capillas y tiradas en un lugar profano para destrozarlas con gozo.” (Octubre de 1881)



Un claro anuncio la entrada de los enemigos de la Iglesia en su seno. “Dentro de poco ellos llegarán al poder en todo y será la libertad de la maldad… El Santo Ministerio se cubrirá de vergüenza… Un encubierto descontento reina en el corazón de muchos sacerdotes contra la unión de Fe…” (29 de Marzo de 1879)



“Están a punto de ver a esos que gobiernan la Iglesia… dando sus vidas y su fuerza a aquellos que establecen un gobierno fatal… cerrarán los santuarios… y se entregarán a los desórdenes del infierno”



“¡Ay del sacerdote que no reflexiona en la enorme responsabilidad que Me tendrá que devolver. Y los pastores de la Iglesia (los Obispos) que harán ellos por su Fe! La mayoría están listos para entregar su Fe, para salvar sus cuerpos… el sufrimiento que le causan (a la Iglesia) nunca se podrá reparar. Dentro de poco tiempo los Pastores de la Iglesia escandalizarán por todas partes y se les habrá dado la última espada de confianza en la Santa Iglesia.” (25 de Octubre de 1881)







Revelaciones de Nuestra Santa Madre

“Estas grandes promesas que las mismas cabezas de la Iglesia desprecian. Ellos no quieren ver la luz. Es inútil para el clero tener ilusiones acerca de los caminos torcidos y del abandono de las oraciones mentales y vocales. La pobre gente que entiende ha dejado la Iglesia y buscan diversión por otra parte… la pobre gente, pobre Francia. El pobre clero, ha perdido la verdadera Luz de Eterna Sabiduría debido a su egoísmo…” (19 de Septiembre de 1901)



“Más que nunca, el número de sacerdotes que se pueden llamar verdaderos Ministros de Dios, es verdaderamente pequeño… Hay muchos sacerdotes quienes no se avergonzarán en el día del terror, al violar los secretos del confesonario…”



“Hay muchos que trabajan encubiertos mientras que esperan deshacerse de sus vestimentas sacerdotales para ocasionar horror y abominaciones entre la gente. . . Habrán escándalos; se puede esperar todo tipo de cosas. El corazón de la Iglesia tiene ahora solo una herida sangrante… Hoy, el crimen de es traído al pie del Altar…” (25 de Octubre de 1881)

Revelación del Arcángel San Miguel

“Les digo a los amigos de Dios que se preparen para redoblar sus oraciones, porque todo está a punto de llegar, un gran sufrimiento, pero los amigos de Dios están advertidos. Ellos pueden solamente esperar en el silencio de su generosa Fe… todos los amigos de la Cruz tienen una protección especial reservada por el Santo de los Santos y Su Madre Amada.” (Octubre de 1881)

