[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Profecías de Marie-Julie Jahenny (II) “Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana las gradas del Santísimo Sacramento…”

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Profecías de Marie-Julie Jahenny (II) “Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana las gradas del Santísimo Sacramento…”

“Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la Apostasía ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios…” II San Pedro, cap. 3, vers. 3-4

PROFECÍAS DE MARIE-JULIE JAHENNEY

“Ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino,

irán muy lejos para comprometer a todos, a un mismo tiempo,

de un solo golpe: la Santa Iglesia, el Clero y la Fe de Mis hijos…”



El 27 de Noviembre de 1902 y el 10 de Mayo de 1904, Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le anunciaron la conspiración del Nuevo Ritual de la Misa.“Te anunciamos la siguiente advertencia: Los discípulos que no son de Mi Evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo a sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una nueva Misa que contenga conceptos odiosos a Mis designios….”, “Cuando esta hora fatal llegue, la Fe de Mis Sacerdotes se pondrá a prueba; estos textos serán celebrados….”, “El primer periodo será cuando Mis sacerdotes existan sin Mí….”





LA TRAICIÓN DE LOS SACERDOTES



Ya en Junio de 1881, Marie-Julie había revelado que “muchos Sacerdotes en su aberración, habían violado sus juramentos (de ordenación) … el Libro de la Vida contiene sus nombres, …..”, “Por el poco respeto que el rebaño tiene a los Apóstoles de Dios, crece descuidado y deja de observar las Leyes. El sacerdote mismo es responsable por la falta de respeto que las ovejas le tienen, porque éste no respeta suficientemente su Sagrado Ministerio, y el lugar que ocupa en sus sagradas funciones. El rebaño sigue siempre las huellas de sus Pastores…..”, “La clerecía será severamente castigada a cuenta de su inconcebible veleidad y gran cobardía incompatibles con sus funciones sagradas.”



“Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana las gradas del Santísimo Sacramento, porque Yo no vengo a sus altares para ser torturado. Yo sufro cientos de veces más por esos corazones que por ningún otro. Yo os absuelvo por vuestros grandes pecados, hijos Míos, pero Yo no garantizo algún perdón para esos Sacerdotes.”

El “clero” oficial: en la imagen, alumnos y formadores del Seminario

de Toledo (España), otrora uno de los más numerosos y ejemplares;

ahora es un claro reflejo de la relajación y de la connivencia con el mundo:

jóvenes vestidos con jeans, peinados a la moda, con actitudes inmodestas…

y pretenden ser curas de almas… para llorar.

LA NUEVA RELIGIÓN



Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan la Iglesia, serán los responsables de la crisis venidera. También advirtió que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Obispos la usarán con mal provecho de las almas. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará: “Entonces una horrorosa religión remplazará a la Religión Católica y he visto a muchísimos Obispos abrazando esa sacrílega e infame religión…”



El 27 de Noviembre de 1902 (el 72 aniversario de la Aparición de la Medalla Milagrosa) y el 10 de Mayo de 1904, Nuestro Señor advirtió acerca de la nueva liturgia que un día sería instituida:“Yo os lo advierto; los enemigos de la Fe y de la Santa Religión impondrán sus fórmulas en el libro de la Santa Misa. Algunos de Mis Santos Sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del Abismo. Desafortunadamente, habrá muchos que lo aceptarán…”, “…cuando los enemigos de la Fe y de la Santa Religión impongan sus fórmulas en el libro de la nueva celebración….”, “Estos espíritus infames son aquellos que Me crucificaron y esperan el reino del nuevo Mesías” (El Anticristo)



El 10 de Mayo de 1904 Nuestra Señora la Virgen María describió los intentos de los enemigos de la Verdadera Fe: “Ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino, irán muy lejos para comprometer a todos, a un mismo tiempo, de un solo golpe: la Santa Iglesia, el Clero y la Fe de Mis hijos.”



La Virgen María anunció “la dispersión de los Pastores” por la propia Iglesia, los verdaderos Pastores reemplazados por otros formados por Satán: ….“nuevos dispensadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevo bautismo, nuevas órdenes religiosas…”

La Iglesia Católica sobrevive en aquellos bautizados que creen y profesan la Fe Católica en su Integridad: aceptando la Tradición y el Magisterio Eterno, vigente en Roma hasta la muerte del último Papa Católico, Pío XII. En la actualidad, diseminados por el mundo, una legión de almas, subsisten en la Fe gracias al trabajo misionero de muchos Sacerdotes que no han apostatado, y al valiente testimonio de Obispos Católicos que no dudan en guiar al Pueblo Fiel. En la imagen, Monseñor Marco Antonio Pivarunas, con seminaristas y clérigos de la Congregación de María Reina Inmaculada, en Spokane, Washington USA.



LA IGLESIA QUEDARÁ SIN PASTOR VISIBLE, EL PAPA



El 7 de Julio de 1880 Jesús dijo a Marie-Julie “La Iglesia será privada del supremo jefe que ahora la guía….. “.



Durante un éxtasis que Marie-Julie experimentó el 4 de Noviembre de 1880, Marie-Julie nos describió el Martirio del Papa: “La voz de la Iglesia, bajo velada vista, rompe mi alma el eco del sonido de su moribunda voz. El Supremo Pontífice dirige su agonizante discurso hacia su pueblo, hacia sus hijos de quienes él es su Padre. Es una espada en mi alma….. veo unos pájaros blancos llevando en sus picos, jirones de su carne chorreando sangre, veo las manos de Pedro traspasadas por los clavos como lo fueron las de Dios. Veo sus vestidos de ceremonia hechos garras, veo la ropa que llevó con dignidad para hacer descender a Nuestro Señor sobre el Altar. He visto todo eso. Oh ¡Cómo sufro!…”





Para leer más sobre la Vida y Mensajes de Marie-Julie Jahenny, solo toque AQUÍ

