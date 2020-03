[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Profecías de Marie-Julie Jahenny (III) “No quedará ni un rastro de la Fe”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Profecías de Marie-Julie Jahenny (III) “No quedará ni un rastro de la Fe”

PROFECÍAS DE MARIE-JULIE JAHENNEY“Todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy…”



El 25 de Agosto de 1874 Marie-Julie Jahenney comenzó a recibir visiones intelectuales (1) donde Dios le anunciaba el triunfo de la Masonería en Francia; el Señor la transportaba místicamente a un desierto, que simbolizaba la aridez de un mundo sin Dios, apartado de toda creencia religiosa. A partir de Abril de 1875 le mostró cómo muchos clérigos se afiliaban a las Logias Masónicas: algunos eran Sacerdotes, otros, Obispos.



En 1879, acontece que en una de estas visiones intelectuales, Marie-Julie Jahenny se convierte en testigo de un diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Satanás, en el que éste amenazó de la siguiente manera:“Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aun Tu Templo y Tus fieles”



Confirmando la visión anterior, en otra ocasión, en 1880, oyó a San Miguel Arcángel decir que “Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres, por algún tiempo, y que reinaría completamente sobre todo; que toda benevolencia, Fe y la Religión Verdadera sería sepultada como en una tumba….., Satanás y los suyos festejará su triunfo con fingida belleza y alegría. Todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy (al cabo de cien años), por cierto tiempo. En esa desdichada y aniquilante época se verán aparecer en la tierra extraños signos. Por causa de los pecados y maldad de los hombres la Santa Iglesia será oscurecida, pues, Nuestro Señor enviará esta oscuridad para detener a los malos en la búsqueda de mayor maldad…..”. Marie-Julie Jahenny sigue describiendo su visión: “Aparentemente, no quedará ningún vestigio del Santísimo Sacramento, ningún rastro de la Fe, por todos lados solamente habrá confusión….”

El Arcángel San Miguel termina por revelarle: “Después del triunfo satánico, Nuestro Señor Jesucristo congregará a Sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la oculta Iglesia y a la postrada Cruz….”



(André Le Sage de La Franquerie de La Tourre, Marqués de la Franquerie, Biógrafo de Marie-Julie Jahenny)



NOTAS ACLARATORIAS



1- Las visiones intelectuales son un don místico; a los que Dios quiere bendecir con él adquieren un conocimiento por vía pura de inteligencia, sin mediación de impresión sensible o imaginativa alguna. Pueden referirse al tiempo presente, donde el místico ve lo que ocurre en otro lugar, aunque lo general es que sean visiones de tipo profético.





Para leer más sobre la Vida y Mensajes de Marie-Julie Jahenny, solo toque AQUÍ

