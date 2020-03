[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Santa Francisca Romana, viuda y Oblata Benedictina

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Santa Francisca Romana, viuda y Oblata Benedictina

Francisca Bussa de Leoni nació en Roma en el año 1384 de una noble familia. Su deseo desde la juventud fue entrar a participar en la religión, por eso pidió a sus padres permiso para ser monja con apenas doce años, pero cumpliendo el deseo de su padre, se casó a la edad de doce años con Lorenzo de Ponziani. Entre sus descendientes sabemos de Battista, quien llevó el nombre de la familia, Evangelista, un niño de notables dotes (murió en 1411) y Ages (murió en 1413).

Francisca fue muy reconocida por su caridad para con los pobres, y su cuidado de almas. Hizo que muchas damas romanas abandonaran su vida de frivolidad para reunirlas en una asociación adscrita al Monasterio Benedictino de Santa María Nuova. Más tarde se transformaría en la Congregación Benedictina de Tor Di Specchi, con la aprobación del Pontífice Eugenio IV, en Julio de 1433.

Los miembros de esta Comunidad siguieron una vida religiosa, pero sin llegar a tomar los votos estrictos de clausura, y fueron muy activos en las oraciones y trabajos. Con el consentimiento de su esposo, Francisca practicó la continencia y avanzó en la vida contemplativa.

Sus visiones místicas serían frecuentes, pero además el Señor le concedió el don de sanar a los enfermos; no faltaron tampoco los éxtasis, además de la visión de su Ángel Custodio. Tuvo revelaciones respecto al Purgatorio y el Infierno.

Ella podía leer los secretos de las consciencias y detectar intrigas de origen diabólico. Fue muy notable por su humildad y desapego, su obediencia y paciencia, ejemplificadas con ocasión del destierro de su esposo, el cautiverio de Battista, la muerte de su hijo, y la pérdida de todas sus propiedades.



A la muerte de su esposo, en 1436, se retiró con sus compañeras de Tor de Specchi, buscando admisión por caridad, y la terminaron eligiendo Superiora. Con ocasión de una visita de su hijo, cayó enferma y murió el día que había predicho, el 9 de Marzo de 1440. Fue canonizada por el Papa Paulo V el 9 de Mayo de 1608, asignando el día 9 de Marzo como el correspondiente a su festividad.

