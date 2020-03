Don Giuseppe Berardelli: morto per aver donato il respiratore a un malato più giovane

Connect on Linked in

La tragica emergenza pandemica non impedisce all’eroismo cristiano di spandere i suoi raggi di speranza. Lo dimostra la vicenda di don Giuseppe Berardelli, Arciprete di Casnigo (Diocesi di Bergamo), spirato tra il 15 ed il 16 marzo scorso.

Aveva 72 anni – era nato nel 1947 ed era sacerdote nel 1973 – e già era sofferente da tempo per altri problemi di salute affrontati tuttavia con grande determinazione. Come moltissimi altri aveva contratto il coronavirus che, con le complicanze respiratorie che comporta, lo aveva ridotto alla necessità di dover utilizzare un respirato.

Ecco l’atto di carità sacerdotale: conscio della fine, vi ha rinunziato per cederlo ad un ammalato più giovane di lui.

Coloro che chiedono sfacciatamente “dov’è la Chiesa? cosa fa la Chiesa?” possono trovare una risposta nella vicenda di questo sacerdote.

A don Giuseppe agli altri sacerdoti stroncati dal coronavirus – una cinquantina – possa l’Eterno Sacerdote concedere l’eterno riposo.

