Due film per la buona battaglia. Gratis.

Rilanciamo questa buona iniziativa della Dominus Production, che mette a disposizione gratuitamente in streaming due titoli davvero ben fatti: Cristiada e Il risveglio di un gigante.

I film sono disponibili a questo link https://dominusproductionstore.com/109-iorestoacasa

Cristiada (Regia Dean Wright, 143 minuti, con Oscar Isaac, Eva Longoria, Peter O’Toole) narra una pagina storica cruda, ma emozionante nella storia dell’America Latina (1926-1929): l’unione del popolo cattolico Messicano contro il governo massonico del sanguinario presidente Plutarco Elìas Calles. Enrique Gorostieta Velarde (Andy Garcia), uomo privo di ogni ideologia, mosso da un profondo ideale di giustizia, decide di mettere il suo genio militare a servizio del popolo cristiano perseguitato, trasformando un gruppo di contadini, studenti ed intellettuali, in una forza militare organizzata capace di bloccare le truppe federali. Sarà tuttavia la profonda umanità di coloro che incontrerà sul suo cammino – giovani idealisti, rinnegati e, soprattutto, un coraggioso ragazzo di quattordici anni José Sanchez Del Rio (già beatificato da Papa Benedetto XVI) – a fargli comprendere come i valori e gli ideali siano la sorgente del coraggio, anche quando la speranza nella giustizia sembra essere irrimediabilmente perduta.

Il risveglio di un gigante (Regia giovanni Ziberna e vittoria Baldan, 100 minuti) narra della vita di Santa Veronica Giuliani (1660-1727), una delle più grandi mistiche cattoliche. La sua esistenza eccezionale , tra grandi doni e combattimenti contro i demoni, fu vissuta nel nascondimento all’interno del convento delle clarisse cappuccine a Città di Castello in Umbria ed è arrivata fino a noi tramite un vastissimo diario di oltre 22.000 fogli manoscritti, che lei dovette scrivere per obbedienza e che è stato definito “un tesoro nascosto”. La sua incredibile esperienza vissuta in un rapporto quotidiano e straordinario al tempo stesso con Dio e Maria SS.ma, le innumerevoli visite in paradiso, in inferno e in purgatorio e la comprensione dei più grandi misteri della Fede, la portano ad essere considerata “l’anima più adornata di doni soprannaturali dopo la Madre di Dio” (Papa Leone XIII).

