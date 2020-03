Fatima: 22 Paesi si associano alla consacrazione ai Ss. Cuori di Gesù e Maria

Ieri, in occasione della festa dell’Annunciazione, 22 nazioni si sono consacrate al Sacratissimo Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria di fronte alla tragica situazione pandemica che il mondo sta attraversando.

Al Portogallo e alla Spagna, di cui avevamo già riferito in un precedente articolo, si sono associati gli espiscopati di: Albania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Slovacchia, Guatemala, Ungheria, India, Messico, Moldavia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Kenya, Ripubblica Dominicana, Romania, Tanzania, Zimbabue e Timor Est (Qui l’elenco sul sito ufficiale del santuario).

Questo il testo della consacrazione:



Cuore di Gesù Cristo, medicina delle anime, Figlio amato e volto della misericordia del Padre, la Chiesa pellegrina sulla terra, in Portogallo e in Spagna, nazioni che sono tue, guarda verso il tuo lato aperto, la sua fonte di salvezza e ti prega:

– in questa particolare ora di sofferenza, aiuta la tua Chiesa, ispira i governanti delle nazioni, ascolta i poveri e gli afflitti, eleva gli umili e gli oppressi, guarisci gli ammalati e i peccatori, allevia gli abbattuti e i depressi, libera i prigionieri e liberaci dalla pandemia che ci colpisce.

Cuore di Gesù Cristo, medicina delle anime, sollevato in cima alla Croce e toccato dalle dita dei discepoli all’interno del Cenacolo, la Chiesa pellegrina sulla terra, in Portogallo e Spagna, nazioni che sono tue, Ti contempla come immagine del Padre che abbraccia l’umanità – abbraccio che vogliamo darci, gli uni agli altri, nello Spirito dell’Amore secondo il tuo comando durante la lavanda dei piedi – t’implora :

– in questa particolare ora di sofferenza, sostieni i bambini, gli anziani e i più vulnerabili, conforta medici, infermieri, operatori sanitari e volontari premurosi, riunisci le famiglie e rafforzarci nella cittadinanza e nella solidarietà;, sii luce dei morenti, accogli i morti nel tuo regno, porta via tutto il male e liberaci dalla pandemia che ci colpisce.

Cuore di Gesù Cristo, medico delle anime e Figlio della Vergine Santa Maria. Per mezzo del Cuore di tua Madre, a cui si affida la Chiesa pellegrina sulla terra, in Portogallo e in Spagna, nazioni che per secoli son tue, e così tanti altri paesi, accetta la consacrazione della tua Chiesa al tuo Sacro Cuore. La Chiesa si abbandona alla cura del Cuore Immacolato di Maria, configurato alla luce della tua Pasqua e qui rivelato a tre bambini come il rifugio e la via che conduce al tuo cuore. Possa la Vergine Maria, la Santa Signora del Rosario di Fatima, essere la Salute dei Malati e il Rifugio dei tuoi discepoli generati sulla Croce del tuo amore. Possa il Cuore Immacolato di Maria, a cui ci affidiamo, dire con noi :

– in questa particolare ora di sofferenza, accogli coloro che periscono, dai nuova vita a coloro che si consacrano a te e rinnovano l’universo e l’umanità.

Amen.



Nella stessa giornata di ieri anche il Cardinale Primate d’Irlanda ha consacrato il Paese ai Sacri Cuori.

PS: Quanto al ruolo, in questi atti, del clero neomodernista valgano le riserve annotate in precedenza.















Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet