[GLORIE DEL CARDINALATO] Giuseppe Gaspare Mezzofanti (1774 – 1849)

Il 19 settembre 1774 nasceva a Bologna un genio: Giuseppe Gasparo Mezzofanti. Di umili origini ma dalle altissime capacità mnemoniche, tali da permettergli di imparare e parlare a parlare alla perfezione una ottantina di lingue (solo il cinese gli diede del filo da torcere: quattro di mesi di studio!) con una facilità sorprendente .

Lo studio delle lingue lo intraprese dal momento in cui, mentre era allievo degli Scolopi, entrò in contatto con dei Gesuiti che gli insegnarono lo svedese, il tedesco, lo spagnolo e alcune lingue del Sudamerica.

Le lingue orientali furono suo oggetto di studio durante gli anni del Seminario per cui, ordinato Sacerdote il 23 settembre 1797, gliene fu affidato l’insegnamento presso l’Università di Bologna.

L’invasione napoleonica ed il suo rifiuto a prestar giuramento alla Repubblica Cisalpina gli fecero perdere la cattedra. La riebbe solo nel 1803. Fu nuovamente destituito nel 1808, e nuovamente reintegrato nel 1814 come Professore di Lingua Greca e Lingue Orientali. Terrà la cattedra fino al 1831.

Nel frattempo veniva nominato da Pio VII Segretario di Propaganda Fide. Nel 1828, per conto del Prefetto della medesima Congregazione, Mauro Cappellari (futuro Gregorio XVI), curò la revisione e la versione latina del del Breviario siro-maronita. Due anni dopo viene convinto a portarsi a Roma: qui ha la possibilità di ampliare le sue conoscenze linguistiche in virtù del fatto che il ruolo di importanza all’interno della Congregazione di Propaganda lo metteva in contatto con persone proveniente da ogni angolo del mondo.

Canonico di Santa Maria Maggiore e di San Pietro, membro di varie Congregazioni Romane, Prefetto degli Studi, stimatissimo a livello internazionale per la sua straordinaria poliglottia e per lo stesso motivo membro di importanti società scientifiche dall’Accademia della Crusca all’Accademia Imperiale Russa, non fu punto bramoso di gloria, tanto che la sua mitezza e riservatezza diedero occasione ai maligni di mettere in dubbio il suo senso critico e di attribuire le sue doti a mero esercizio meccanico. Malignità senza fondamento se consideriamo che il Mezzofanti ebbe intuizioni eccezionali quali, per citarne una, l’importanza della lingua sanscrita che costituirono poi la base per gli studi linguistici e glottologici.

Nel 1838 arrivò la promozione cardinalizia: Gregorio XVI gli conferiva il titolo di Sant’Onofrio.

La morte lo colse il 15 marzo 1849. Sebbene non avesse avuto tempo di imparare anche a parlare (sapeva solo leggerle!) lingue come il sanscrito, il frisone, il lappone, il tibetano, non troppo inverosimile appare il giudizio del Byron, secondo cui «avrebbe dovuto esistere al tempo della torre di Babele come interprete universale».

