Il Cammino dei Tre Sentieri vi consiglia che cosa leggere quando #restateacasa

Ringraziamo Il Cammino dei Tre Sentieri – Dio è Verità, Bontà e Bellezza, un bel sito e sodalizio culturale e spirituale presente in varie parti d’Italia, per avere a più riprese consigliato e recensito nostre pubblicazioni (cliccate qui per vedere il nostro catalogo). In particolare:

[…] Al netto delle qualità strutturali, lo studio di Tacconi – nato dapprima come rubrica “Tolkieniana” sul blog di Radio Spada – merita un plauso speciale soprattutto per il coraggio dimostrato. Ne La Compagnia della Croce, infatti, l’indagine prende le mosse da un punto di vista integralmente cattolico: si tratta di un’assoluta novità, una piccola grande impresa mai tentata prima. La legittimità di tale chiave di lettura, del resto, è affermata dallo stesso Tolkien in una lettera al gesuita Robert Murray: «Il Signore degli anelli è fondamentalmente un’opera religiosa e cattolica; all’inizio non ne ero consapevole, lo sono diventato durante la correzione». Uno sguardo cattolico è l’unico in grado di svelare l’intima natura del testo, il suo cuore pulsante. […]

