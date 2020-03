Connect on Linked in

Come citazione preferita aveva “Instaurare omnia in Christo” (san Pio X). E lo scriveva pure su Facebook. Il suo ultimo post è stato sulla consacrazione di Venezia.

Studiò al Seminario di Ecône, fondato da Mons. Lefebvre.

Era tornato a Bergamo per stare vicino all’anziana madre e in quella città ha contratto il morbo.



Le sue posizioni non erano sempre sovrapponibili alle nostre ma questo non ci può esentare dal prestargli questo ultimo e sentito tributo, invocando preghiere per la sua anima.



RIP

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet