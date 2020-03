“Imparare dalla Cina”. Credete agli annunci cinesi di vittoria contro il virus? Fatti su cui riflettere:

Foto di Erdenebayar Bayansan da Pixabay

Senza necessariamente aderire a tutto quanto si dice, pubblichiamo questa nostra traduzione dell’articolo Why no one should believe communist China’s claim that coronavirus is under control apparso su LifeSiteNews (20 marzo, di Steven W. Mosher). Il testo ha sicuramente passaggi intrisi di furore anticinese e non manca di fare affermazioni tranchant. Abbiamo omesso gli ultimi paragrafi in quanto squisitamente politici e poco rilevanti al fine dell’informazione sull’argomento. Più che la pars construens (che si intravede al fondo dell’articolo) è la pars destruens che può dare curiosi spunti di riflessione.

Il Coronavirus cinese si è ora diffuso in 150 Paesi. Ma i governanti della nazione in cui è iniziata la pandemia hanno buone notizie: hanno – dicono – ottenuto una vittoria completa e totale sul pericoloso agente patogeno.

Giovedì, i gangli della propaganda cinese hanno riferito che non ci sono state “nuove infezioni del nuovo coronavirus” a Wuhan, che è il punto zero nella pandemia globale. Per quanto riguarda la Cina nel suo insieme, hanno citato la National Health Commission che afferma che “le trasmissioni nazionali sono pari a zero”.

Il Partito Comunista Cinese sta ora propagandando il suo “successo” nel fermare il virus: è un modello che altri paesi dovranno seguire. “Impara dalla Cina” è l’ultima linea del Partito.

Se tutto ciò fosse vero, sarebbe la conclusione più rapida di una pandemia nella storia umana. Sarebbe anche un tributo commovente alla pura efficienza del socialismo in stile cinese e una sorta di redenzione per il Paese che ha causato il problema in primo luogo.

Ma ovviamente non è affatto vero. È una pura e semplice fabbricazione, non più robusta dei magazzini scadenti che sono stati costruiti in una settimana per ospitare le vittime del virus Wuhan. È solo un altro pezzo di propaganda cinese da aggiungere alla sempre crescente pila di menzogne ​​che Pechino ha raccontato negli ultimi tre mesi.

Chiedetevi: quanta è la probabilità che la Cina abbia effettivamente ridotto a zero il numero di nuovi casi, come sostiene? Che nellcomplesso di 1,3 miliardi di abitanti in Cina non vi sia un singolo nuovo caso? Direi che la probabilità che ciò accada è quasi la stessa che il PCC scopra una cura per il cancro, stabilendo una base su Marte e inventando viaggi interstellari più veloci della luce, tutto nello stesso giorno.

Ciò che fece la leadership comunista di quel paese fu molto più semplice. Diresse semplicemente ai medici di tutta la Cina di interrompere la diagnosi e la segnalazione di nuovi casi di malattia. Durante la notte, i nuovi casi sono scesi a zero.

Chi ha bisogno di medicine, quando puoi semplicemente “curare” la malattia con la fiat?

Il regime di Pechino ha lavorato duramente nelle ultime settimane per creare la narrazione che stava rapidamente tenendo sotto controllo l’epidemia. Ad esempio, ci sono prove che alcune giurisdizioni locali hanno deliberatamente sottostimato il numero di pazienti che risultano positivi al virus. Non è chiaro se ciò avvenga in risposta a una direttiva nazionale o semplicemente per conformarsi alla narrativa ufficiale, ma il risultato è stato il calo del numero di infetti.

Ricordi i centri di detenzione improvvisati mascherati da “ospedali” che sono stati costruiti in una settimana? Sono stati tutti svuotati in fretta, con molti degli occupanti rimandati a casa mentre si dice che siano ancora positivi alla malattia.

La loro continua presenza nei centri ha interferito con la narrazione che il Partito stava cercando di promuovere, e quindi hanno dovuto essere rimandati a casa.

Infine, almeno in una provincia si richiede a tutti gli uffici governativi di distruggere tutti i “documenti e dati” che potrebbero aver ricevuto in merito all’epidemia. Questo, ancora una volta, viene fatto in modo tale che la narrativa ufficiale del successo sfrenato possa rimanere incontrastata.

A Pechino, gli ospedali hanno annullato tutte le procedure rimandabili. Anche questo suggerisce che stanno ancora cercando di far fronte a un afflusso di pazienti affetti da coronavirus.

Non vi è dubbio che la malattia continui a percolare attraverso la popolazione.

L’unica cosa che lo sforzo del Partito di riscattarsi agli occhi del mondo ha effettivamente realizzato – oltre a far roteare gli occhi centinaia di milioni di persone – è rendere più difficile per le persone in Cina che hanno la malattia di trovare un trattamento.

A differenza delle notizie false dalla Cina, ci sono notizie reali dagli Stati Uniti e dai suoi alleati [nota di RS: questo entusiasmo inverso non ci appartiene]. Un comune farmaco antimalarico, la clorochina, mostra risultati promettenti come possibile trattamento.

Uno studio francese mostra che la clorochina e l’azitromicina (il tuo comune “Z-Pac”) bloccano il raffreddore del virus Wuhan. Il deputato Mark Green, un ex medico militare, ieri sera ha detto a Shannan Bream della FOX News che il “cocktail” di droga è molto promettente. Il cento per cento del virus è scomparso in sei giorni. “

La clorochina può non solo essere efficace nel trattamento del coronavirus cinese, ma può anche impedire di contrarre la malattia in primo luogo. Nei paesi in cui la malaria è comune, molti assumono clorochina per proteggersi.

Come mostra la mappa (vedi qui), quei Paesi africani, sudamericani e del sud asiatico che hanno la malaria non riportano quasi nessun caso del virus. [nota di RS: anche qui consiglieremmo prudenza. Se è legittimo dubitare della trasparenza informativa cinese è altrettanto legittimo interrogarsi sull’efficienza nel registrare e mappare il contagio di certi Stati africani, sudamericani o asiatici]

Ciò suggerisce che la clorochina potrebbe essere utilizzata per prevenire e curare la malattia. Vedremo.

Credo che, sotto la guida del presidente Trump, avremo relativamente presto il controllo del Coronavirus cinese negli Stati Uniti. Stiamo provando ogni giorno nuovi trattamenti e mobilitando le nostre vaste risorse in partenariati pubblico-privato per salvare vite umane negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Non voglio minimizzare la sfida che affrontiamo ora. Questo Coronavirus cinese può essere sconfitto solo se tutti lavoriamo insieme per proteggerci l’un l’altro dalla sua diffusione. È il momento di mettere da parte le nostre differenze e concentrarci sul piccolo nemico che è invisibile all’occhio umano.

Allo stesso tempo, non dovremmo mai dimenticare che il vero nemico qui non è il virus, ma il sistema politico corrotto e tirannico che, attraverso il suo male e la sua incompetenza, ha scatenato questa piaga sul mondo.

Se il Partito Comunista Cinese avesse semplicemente permesso ai professionisti medici in Cina e nel mondo di svolgere il proprio lavoro all’inizio del contagio, il Coronavirus cinese avrebbe potuto essere confinato a Wuhan.

[…]

