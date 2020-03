In morte del prof. Gilberto Gobbi: un ricordo

Connect on Linked in

di Domenico Sambataro

foto segnalataci dall'Autore, tratta dalla bacheca Facebook di Pier Paolo Gobbi, figlio del Professore

Nella mattina di oggi, ha rimesso l’anima a Dio il prof. Gilberto Gobbi.

Psicologo e sessuologo clinico di straordinario talento, autore di numerose pubblicazioni, è conosciuto per aver, nella sua attività professionale, combattuto con la cosiddetta “teoria Gender”. Per la sua attività fu sottoposto a provvedimento disciplinare davanti all’Ordine di Venezia dal quale fu assolto nel Novembre 2018 con la difesa dei Giuristi per la Vita.

Negli ultimi giorni della sua vita, apprezzava con devozione tutti gli atti di pubblico affidamento a Dio che i sindaci di ogni parte d’Italia praticavano durante i terribili flagelli del morbo Covid19.

Di lui, il figlio evidenzia la particolare devozione a San Giovanni Bosco del quale ricordava la massima “camminate con i piedi per terra, col cuore abitate in Cielo”. Rèquiem aetèrnam dona ei, Domine Et lux perpètua lùceat ei. Requiéscat in pace. Amen.

