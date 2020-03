Le fake al tempo del coronavirus?

a cura di Ilaria Pisa

Come spesso accade gli estremi “si toccano”, e tra chi (da un lato) asserisce che il coronavirus di fatto non esista e che l’epidemia sia solo un’arma di distrazione per scopi più o meno occulti, e chi (dall’altro lato) denuncerebbe anche il vicino di casa che tira un colpo di tosse, forse è meglio recuperare una visione prudente, obiettiva e soprattutto fedele al reale o, perlomeno, a ciò che conosciamo.

Titola oggi l’edizione online di Libero: “Coronavirus, audio-choc dall’ospedale: “Pieno di 20enni con polmoniti orribili, non avete idea”. State a casa”. La fonte dell’allarme è un audio (whatsapp?) diffuso da un “anestesista del Niguarda”, ma l’articolo è un po’ pasticciato e rimanda anche ad una “cardiologa” sempre “di Milano”. Ad entrambe queste testimonianze audio fa anche riferimento il Giornale, che nella versione online titola “Non possiamo intubare tutti. Dobbiamo evitare gli over 60 – un’altra testimonianza choc da Milano. Una cardiologa racconta: C’è chi non intuba più gli over 60”.

La fonte mediata è, invece, Dagospia (qui e qui gli articoli originali).

Il tono di ambedue le testimonianze è apocalittico:

Anestesista del Niguarda: Non so quante Utic (Unità Terapia Intensiva Coronarica, ndr) sono state chiuse per cui anche la rete Stemia è stata chiusa e stanno decentrando tutto. Niguarda sta scoppiando, ha 30 intubati Covid. Tutte le rianimazioni sono quasi piene, si sta pensando a un numero di triage (In un ospedale, la scelta, tra più pazienti, di quelli maggiormente bisognosi di cure) dei rianimatori per distribuire i pazienti nei letti di rianimazione e decidere chi intubare e chi lasciar morire. […] Non te ne accorgi, non li becchi […] non si riconosce […] I medici ormai non vengono neanche più messi in quarantena o screenati con il tampone. Ti dicono: se tu hai avuto un contatto e non hai sintomi vieni a lavorare. Se hai dei sintomi decidi tu se venire a lavorare o rimanere a casa.

Cardiologa di una terapia intensiva milanese: Fondamentalmente ci hanno detto che da questi giorni dovremo cominciare a scegliere chi intubare, quindi privilegiamo i giovani e quelli senza altre patologie. Al Niguarda, che l’altro ospedale grande, non intubano più oltre i 60 anni, che è veramente giovane come età […] niente cene fuori, evitare il più possibile di stare a contatto con altre persone e lavarsi le mani, funziona bene il sapone, e le soluzioni alcoliche tipo l’amuchina. Il virus un po’ sulle superfici rimane, ma resiste 30-40 minuti. L’unico modo per essere sicuri di bonificare è lavare con la candeggina e lasciare a contatto la candeggina per 30 minuti.